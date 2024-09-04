AA Genel Müdürü Karagöz: Yapay zeka gazeteciliğin doğruluğunu ve etik standartlarını yeniden şekillendiriyor
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, "Yapay zeka sadece medya üretim süreçlerini değil, aynı zamanda gazeteciliğin doğruluğunu, etik standartlarını ve izleyicilerle olan ilişkilerini de yeniden şekillendiriyor." dedi.
Ankara
Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Dönem Başkanı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Anadolu Ajansı (AA) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen ve "Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek" temasıyla toplanan 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Genel Kurulu ve Konferansı'nın açılışında konuştu.
- Bakan Kacır: Anadolu Ajansı ve TRT, cesur gazetecileriyle Gazze'deki korkunç olayları dünyaya duyurmuştur
- 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Konferansı İstanbul'da başladı
Medyanın insanlığın kolektif hafızası olarak tarihi şekillendirdiğini vurgulayan Karagöz, bugün bu durumun yapay zeka tarafından yeniden şekillendirildiğine dikkati çekti.
Karagöz, yapay zeka ile ilgili şüphelere işaret ederek, makinelerin insan deneyimleri ve etik değerleri anlayıp anlayamayacağının sorulması gerektiğini vurguladı.
Ayrıca Karagöz, dönüşümün teknolojik bir değişim mi ya da "derin bir entelektüel" meydan okuma mı olduğu sorusunun tartışıldığına değindi.
32. ABNA-SE Konferansı'na katılanlara "Hoş geldiniz" dileklerini sunan Karagöz. ABNA-SE'nin Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'dan çeşitli haber ajanslarını bir araya getiren "çok önemli bir platform" olduğunun altını çizdi.
Karagöz, platformun yeni üyelerle genişlediğine dikkati çekerek, medya alanında işbirliğinin artırılması gerektiğini ve bunun bilgi paylaşımında çok önemli bir rol oynadığını kaydetti.
Yapay zekanın medyaya etkisi
Bu yılki konferansın temasının "Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek" olduğunu hatırlatan Karagöz, "Dünya genelinde medya mensupları, yapay zekanın etkilerini giderek daha fazla hissediyor. Yapay zeka sadece medya üretim süreçlerini değil, aynı zamanda gazeteciliğin doğruluğunu, etik standartlarını ve izleyicilerle olan ilişkilerini de yeniden şekillendiriyor." dedi.
Karagöz, makinelerin haber üretimine entegre edilmesinin yeni bir olgu olmadığı değerlendirmesini yaptı.
Dünya basınından geçmişte yapılan çalışmalardan örnekler veren Karagöz, ünlü basın kuruluşlarının da günümüzde bu makineleri kullanmasıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Karagöz, AA'nın da bu değişimi yakından takip ettiği ve öncülük ettiğinin altını çizerek, "Bu yılın başlarında ilk yapay zeka muhabirimizi işe aldık. D-id uygulaması kullanılarak canlandırılan bu muhabirimiz, ChatGPT gibi metin tabanlı yapay zeka asistanları ile birlikte çalışarak haber metinleri hazırlıyor ve editöryal süreçlerimize destek oluyor." diye konuştu.
Genel Müdür Karagöz, teknolojinin faydalarından yararlanarak tarih ve sanat alanında büyük isimlerin günümüz teknolojisiyle buluşturulduğunu kaydederek, "Yapay zeka sohbetlerinde 12. yüzyılda yaşamış Cezeri ile 15. yüzyılda yaşamış Leonardo Da Vinci'yi bir araya getirerek tarihi olayları yapay zekayla resmettik." ifadelerini kullandı.
DeepMind ve OpenAI gibi uygulamaların doğuş ve yükseliş hikayelerinin de yapay zeka ile anlatıldığını söyleyen Karagöz, "Görseller ve hikaye anlatımı Midjourney yapay zeka aracıyla yapıldı. Karakterler HeyGen ile konuştu." dedi.
Karagöz, bu sürecin fırsatların yanı sıra sorumluluk da yüklediğine işaret ederek, "Bu teknolojik dönüşüm, bize etik bir meydan okuma da getirecek." diye konuştu.
Gazetecilikteki temel ilkeler ve yapay zeka
Gazetecilikteki temel ilkelerin "doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirlik" olduğunu kaydeden Karagöz, "Bu ilkeler, haberlerin gücünü ve etkisini artırırken, dijital çağın getirdiği bu hızlı iletişim ortamında daha da önem kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Karagöz, yapay zekanın bu ilkeleri taşıyıp taşımadığı konusunda, "2018'de Amazon tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı bir işe alım aracı, kadın adaylara karşı sistematik bir önyargı sergilediği tespit edildikten sonra kullanımdan kaldırıldı. Yapay zeka, kadın adayları iş için tercih etmiyor." tespitinde bulundu.
Bu örneğin yapay zekanın her zaman tarafsızlık ilkesine uymayabileceğini gösterdiğini belirten Karagöz, o dönemki ismi Twitter olan X'in de, fotoğraf kırpa algoritmasında yapay zekanın "beyaz insan" yüzlerini öncelendirmesiyle sistematik bir ön yargı yaptığını ve bunun da güvenilirlik için sorun olduğunu söyledi.
Karagöz, AA foto muhabiri Mustafa Alkharouf'un İsrail'in Filistin'de fosfor bombaları kullandığını dünyaya kanıtlayan fotoğraflar çektiğini hatırlatarak bunun İsrail hükümetinin savaş suçu işlediğinin kanıtı olduğunun altını çizdi.
Ancak bu durumun yapay zekaya sunulduğunda doğru ve tarafsız sonuçlar alınamadığını kaydeden Karagöz, "İsrail’in savaş suçları hakkında yapay zekaya sorduğumuzda doğru ve tarafsız sonuçlar alamıyoruz. Örneğin bugün İsrail'in Gazze saldırısında, yapay zekanın operasyonel olarak kullanıldığı yerde çok sayıda can kaybıyla karşı karşıyayız." dedi.
Karagöz, İsrail'in Filistin'e saldırılarında yaklaşık 170 gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, yapay zekanın etik kodunun panellerde tartışılacağını söyledi.
Türkiye'den T3 Vakfıyla yerel bir yapay zeka sistemi üzerinde çalışıldığını aktaran Karagöz, şunları kaydetti:
"Bu süreçte, teknolojiyi etkin ve sorumlu bir şekilde kullanarak gazetecilikte yeni yöntemler tanıtmayı planlıyoruz. Ajans olarak bu tür ortak işbirliklerine açığız. Bu nedenle uluslararası haber ajansı ittifaklarına değer veriyoruz. Medya ve yapay zekanın kesişiminde geleceğimizi şekillendirecek stratejileri birlikte belirleyeceğimize inanıyorum."
Karagöz, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür ederek verimli bir konferans olması dileğinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.