52. OANA Genel Kurulu ve Konferansı'nda AA Genel Müdürü Karagöz'den yapay zeka vurgusu
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, ajans olarak kendi yapay zekalarını eğittiklerini, aynı zamanda haber, arşiv ve fotoğraflarını yapay zeka piyasasına sattıklarını söyledi.
Tokyo
Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Minato bölgesinde bulunan Shiodome Media Tower'da "Kyodo News"ün ev sahipliğinde, "Dijital İnovasyon Çağında Haber Ajansları" temasıyla 52. Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) Genel Kurulu ve Konferansı düzenlendi.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, yaptığı konuşmada, tüm medya şirketleri için yapay zekanın şu anda en önemli konu olduğunu söyledi.
Karagöz, "Aslında biz olmadan yapay zeka, örneğin ChatGPT, hiçbir şeydir. Bilgi, veri ve arşiv topluyor ve bir şey meydana getiriyor. Bizim verimiz, bizim arşivimiz, bizim fotoğraflarımız, bizim haberlerimiz en önemlisi." dedi.
ChatGPT'nin şu an bazı haber ajanslarıyla anlaşmalarının olduğunu kaydeden Karagöz, "Anadolu (Ajansı) olarak şu anda kendi yapay zekamızı eğitiyoruz. Yapay zekayı haberlerimiz ve datamızla eğitiyoruz ve aynı zamanda haberlerimizi, arşivimizi, fotoğraflarımızı yapay zeka piyasasına satıyoruz." ifadelerini kullandı.
Karagöz, "Biz, artık sadece haber ajansı değiliz, biz haber ajansıyız ancak aynı zamanda medya teknolojileri şirketiyiz. Bu değişikliği yapmak zorundayız, aksi takdirde yapay zeka bizim işimize tehdit oluşturacak. Biz, kendimizi değiştirirsek yapay zeka bizim için fırsata dönüşebilecektir." şeklinde konuştu.
Genç nesle erişim ve bütçe tedariki konusunda fikir alışverişi
Konferansın açılışında konuşan OANA Genel Sekreteri ve İran resmi haber ajansı IRNA Uluslararası İlişkiler Direktörü Zaman Rezakhani, haber ajanslarının karşılaştığı profesyonel meydan okumalara çözüm yolları aramayı hedeflediklerini söyledi.
Ev sahibi Kyodo News'e teşekkür eden Rezakhani, haber ajansları yöneticilerinin genç nesle erişim ve bütçe tedariki konularında fikir alışverişinde bulunacağını belirtti.
Kyodo News Başkanı Mizutani Toru, haber ajanslarının büyük değişim geçirdiğini dile getirerek, Kyodo olarak üretken yapay zeka ve dijital inovasyon alanlarını yakından izlediklerini ifade etti.
Bu dönemde akıllı telefon ve sosyal medya kullanımının oldukça arttığını kaydeden Mizutani, dijital dönemde gerçeği tarafsız aktarmak dahil çeşitli meydan okumalarla baş etme yöntemlerini ele alacaklarını söyledi.
Sosyal medya faydalanılabilecek bir alan
Konferans kapsamında Kyodo News Uluslararası Dairesi Müdürü Çikazawa Moriyasu'nun moderatörlüğünde "Haber ajansları genç kitlelere nasıl ulaşabilir?" başlıklı panel düzenlendi.
Vietnam Haber Ajansı (VNA) Genel Müdürü Vu Viet Trang, sosyal medyanın yükselişini ve yüksek teknolojiye ulaşabilen genç kitlenin artışını yakından izlediklerini söyledi.
Ana akım medya yerine sosyal medya kaynaklı haberlere erişim tercihindeki artışa işaret eden Vu, haber ajanslarının sosyal medyayı "faydalanabilecekleri bir alan" olarak tanımlamaları gerektiğini belirtti.
Vu, haber ajanslarının hızla değişen eğilimlere hızlıca adapte olmalarını, gençlerde yankı uyandıracak içerik üretmelerini, gençlerin sosyal medyayı en çok kullandıkları zamana odaklanmalarını tavsiye etti.
"Yonhap Games" Projesi
Güney Kore merkezli Yonhap ajansının Genel Müdürü Hyeon-Jun Kim, "etkileşimi kolay" diye nitelediği, genç kesime yönelik geliştirilen "Yonhap Games" Projesi ile Yonhap'ın kolayca anlaşılacak ve hatırlanacak haber ve oyunlar ürettiğini söyledi.
Kim, "Yonhap Games" Projesi'nde içeriğin sıkı editoryal düzenlemelere tabi tutulduğunu, gerçeğe dayalı aydınlatıcı ve derin analizlere sahip olduğunu, aynı zamanda ilgi çekici haberleri mizah anlayışıyla sunduğunu söyledi.
İran merkezli Mehr Haber Ajansının Üst Yöneticisi (CEO) Muhammed Mehdi Rahmati de eğitim, eğlence ve bilgi paylaşımına değinerek, "Aslında medya hala eskisi gibi aynı işlevleri yerine getiriyor." dedi.
Genç kesime erişime yönelik tavsiyede bulunan Rahmati, editöryal ekiplerde genç yeteneklere yer verilmesini isteyerek, "yaşlanmayan ve yorulmayan muhabir" diye nitelediği "gerçek olmayan veya yapay şekilde oluşturulmuş muhabirlere" dikkat edilmesini istedi.
Rahmati, haber üretim süreçlerinde çevresel değişikliklere duyarlı olunmasının, "sırt çantası gazeteciliğinin" hafife alınmamasının ve sosyal ağlarda gazeteci kimliğinin bölgesel düzeydeki rolünün önemine dikkati çekti.
"Haber ajansları gelir akışlarını nasıl çeşitlendirebilir?" paneli
Konferans marjında OANA Genel Sekreteri ve IRNA Uluslararası İlişkiler Direktörü Rezakhani moderatörlüğünde "Haber ajansları gelir akışlarını nasıl çeşitlendirebilir?" başlıklı panel düzenlendi.
Kyodo News Ekonomi Haberleri Editör Yardımcısı Yoşimuta Osamu, yapay zeka ve dijital platformların oyunu değiştirdiğini belirterek, haber ajanslarının dijital çağda liderliklerini sürdürebilmek için yeni yaklaşımlar benimsemeleri gerektiğini söyledi.
Yoşimuta, gelir akışlarını çeşitlendirebilmek amacıyla haber ajanslarının yeni dijital platformlar geliştirmeleri, içerik dağıtımını çeşitlendirmeleri, haber dağıtımı için yapay zekadan faydalanmaları ve yerel gazetelerle işbirliğine dayalı platform oluşturmaları gerektiğini ifade etti.
"Haber ajansları, hizmetlerini çoğaltmanın yeni yollarını bulmalı"
AA Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran da medya endüstrisinin yükselen maliyetler, düşen reklam gelirleri, abone sayısı artışındaki yavaşlık ve sosyal medya sitelerinden gelen yönlendirme trafiğindeki keskin düşüşten olumsuz etkilendiğini söyledi.
Yapay zekanın artan etkileri sayesinde bu durumun daha da ciddileştiğine dikkati çeken Duran, "Haber ajansları, güvenilir bir haber kaynağı olmanın ve itibarlarını korumanın yanı sıra hizmetlerini çoğaltmanın yeni yollarını bulmalı." dedi.
Duran, yaptığı sunumda bu hizmetlere örnek olarak, "bilginin teyit edilmesi, sendikasyon ve lisanslama, veri ve analitik, danışmanlık hizmetleri, ağ platformları" gibi başlıkları sıraladı.
AA ile IRNA arasında işbirliği anlaşması
Konferans kapsamında düzenlenen panellerin ardından 52. OANA Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası OANA aile fotoğrafı çekimi yapıldı.
OANA Yönetim Kurulu Toplantısı marjında AA ile IRNA arasında işbirliği anlaşması imzalandı.
Anlaşmaya AA Genel Müdürü Karagöz ile IRNA Genel Müdürü Ali Naderi imza attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.