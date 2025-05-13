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Kültür, Kurumsal Haberler

"5. İstanbul Dijital Sanat Festivali" 11-15 Haziran'da AKM'de düzenlenecek

Bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali (IDAF), 11-15 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Fatih Türkyılmaz  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
"5. İstanbul Dijital Sanat Festivali" 11-15 Haziran'da AKM'de düzenlenecek

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve dışından önemli isimleri sanatseverlerle buluşturacak.

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Ön gösterimini Paris'te yapan ve Türkiye'nin uluslararası düzenlenen ilk ve tek dijital sanat festivali olan IDAF, "Connecting" (Bağlanıyor) temasıyla gerçekleştirilecek.

Festivalde, dijital sanatlar alanında ulusal ve uluslararası 80 sanatçının eserleri sergilenecek, ayrıca çocuk ve gençlik atölyeleri, tiyatrolar, dijital şovlar, robot gösterileri, paneller, görsel ve işitsel performanslar düzenlenecek.

Artistik Direktörlüğünü Esra Özkan’ın yaptığı festivalin küratörlüğünü Rahim Ünlü, Samed Karagöz, Niyazi Erdoğan, Evgeniya Romanidi ve Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind üstlenecek.

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde, işitsel ve görsel performansların, masterclassların ve tiyatroların yanı sıra pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

Festivalin sponsorları arasında AA'nın yanı sıra Turkish Airlines, Boğaziçi Üniversitesi, Trendyol, Vestel, Ars Electronica Export, Disad, İnstitut Français, Esas Holding, TGS Turkish Ground Services, Meta Yapı, Mayer, Monster, IAMX, Atelier Rebul, Biruni Üniversitesi, O SAHNE, Akın Robotics, Node Media Lab, Müzeverse, Fransa Ditib, Istituto Italiano di Cultura, ArtecHouse, Adinteraction, FH İletişim, Dewards, Pekala, Gauss, ARTtv ve Butik İnsan Kaynakları yer alıyor.

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