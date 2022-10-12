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Kurumsal Haberler

30. Akdeniz Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu Dubrovnik'te yapıldı

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN) 30. Genel Kurulu Hırvatistan'ın sahil kenti Dubrovnik'te yapıldı.

12.10.2022
30. Akdeniz Haber Ajansları Birliği Genel Kurulu Dubrovnik'te yapıldı

Dubrovnik

Hırvatistan Haber Ajansı HINA'nın ev sahipliğinde düzenlenen genel kurula Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş da katıldı.

Özhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın da önemli bir parçası olduğu AMAN'ın önde gelen haber ajanslarını bir araya getirdiğini söyleyerek, "AMAN'ın önümüzdeli dönem başkanlığı için oylamada bulunduk. Oylamanın sonucuna göre ev sahibi Hırvatistan'ın haber ajansı olan HINA, önümüzdeki dönemde birliğin başkanlığını yürütecek." dedi.

Gazeteciliğin gelişmesi ve daha ileri bir noktaya taşınması için AA’nın tecrübelerini aktarmaya devam edeceğini söyleyen Özhan, “AMAN’a üye ülkelerin aralarınki iş birliğine dair fikir ve önerilerimizi sunduk. Bunların başında da çevre ve iklim konularında ortak hareket edilmesi, daha duyarlı ve hususi çalışmaların yapılması geliyor. Bu toplantıyı özel kılan husus da Akdeniz'e komşu haber ajansları olarak bunu bir bildiri halinde yayınlamamız oldu.” diye konuştu.

AMAN'ın bir yıllık dönem başkanlığını Cezayir Haber Ajansı APS'den devralan HINA Genel Müdürü Branka Gabriela Vojvodic de bilgi kirliliğine karşı medyanın rolünü ortak bir bildiri ile yayınladıklarını ifade ederek, "AMAN olarak ekoloji, iklim değişikliği ve çevre gibi konularının daha çok işlenmesine dair de karar aldık.” dedi.

APS Genel Müdürü Samir Gaid, genel kurulda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını başta olmak üzere tüm sorun ve zorluklara rağmen AMAN'ın iş birliğini ve bilgi alış verişini daha da güçlenerek devam ettirdiğini söyledi.

AMAN Genel Sekreterliğine Kıbrıs Haber Ajansı Direktörü George Penintaex bir kez daha seçilirken, HINA ve Cezayir Haber Ajansı APS arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

HINA ayrıca, AMAN temsilcileri ve üyelerini bir araya getiren "Akdeniz'de Sürdürülebilir Kalkınma-Medyanın Rolü" konulu uluslararası bir konferans da düzenlemişti.

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