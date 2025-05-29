Suriye ve Moritanya haber ajansları SANA ve AMI, Akdeniz Haber Ajansları Birliğine yeniden üye oldu
Suriye Haber Ajansı SANA ile Moritanya Haber Ajansı AMI'nın, Akdeniz Haber Ajansları Birliğine (AMAN) üyelikleri yeniden yapıldı.
Rabat
AMAN 33. Genel Kurulu ve Konferansı, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlendi.
Fas Haber Ajansı MAP tarafından düzenlenen toplantının konferans gününde "2030 FIFA Dünya Kupası: Zorluklar ve Akdeniz Haber Ajanslarının Rolü" konusu panelistler tarafından ele alındı.
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Toplantının genel kurul gününde ise AMAN dönem başkanlığı, İtalyan Haber Ajansı ANSA'dan, Fas Haber Ajansı MAP'a geçti.
Genel kurul kapsamında Birliğin yeni genel sekreterinin de seçimi yapıldı. Genel sekreterliğe Hırvatistan Haber Ajansı HINA temsilcisi seçildi.
Suriye Haber Ajansı SANA ile Moritanya Haber Ajansı AMI'nın AMAN'a üyelikleri yeniden yapıldı.
SANA ve AMI'nın Birliğe geri dönmesinin, AMAN'ın hedeflerine katkı sağlayacağı ve Birliğe güç katacağı ifade edildi.
AMAN yılın en iyi haberi ve en iyi fotoğrafı yarışmasının kazananları da sırasıyla Yunanistan Haber Ajansı AMNA ve Hırvatistan Haber Ajansı HINA olarak açıklandı.
Toplantıda, ayrıca Birlik adına AMAN internet sitesini yenileyen Anadolu Ajansına (AA) özel teşekkür edildi.
AMAN 33. Genel Kurulunda AA'yı, İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru temsil etti.
Genel kurulda önemli kararlar alındığını belirten Peru, bu kararların AMAN'ı daha güçlü hale getireceğini söyledi.
Peru, ayrıca AA'nın Birliğe yaptığı somut katkıların tüm üyeler tarafından takdirle karşılandığına dikkati çekti.
Oğuz Enis Peru, AA'nın habercilik tecrübesi ve teknolojik kapasitesi sayesinde Birliğe bu tür katkılar sağlayabildiğini vurguladı.
Anadolu Ajansının kurucu üyeleri arasında yer aldığı AMAN, 1991'den beri üyeleri arasında işbirliğini, diyaloğu ve bilgi akışını artırmayı amaçlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.