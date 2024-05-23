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Kültür

Yönetmen Aydın Orak, salgın döneminde düşen seyirci sayısının artmaya başladığını belirtti

Oyuncu ve yönetmen Aydın Orak, Kovid-19 salgınında düşen sinema seyircisi sayısının artmaya başladığını söyledi.

Gökhan Zobar  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Yönetmen Aydın Orak, salgın döneminde düşen seyirci sayısının artmaya başladığını belirtti Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Rumeli Kültür Sanat ve Eğitim Derneğince Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 9. Gezici Balkan Panorama Film Festivali kapsamında yönetmenliğini Orak'ın yaptığı "Sabırsızlık Zamanı" filmi izlendi.

Gösterim sonrası düzenlenen söyleşide Orak, filmin yapım süreci hakkında bilgi verdi, soruları cevapladı.

Orak, söyleşi sonrası AA muhabirine Türkiye'de başarılı sinema filmleri çekildiğini söyledi.

Türkiye sinemasının dünyada takip edildiğini belirten Orak, "Türk sineması festivallerde ve yarışmalarda birçok ödül alıyor. Önümüzdeki yıllarda daha önemli festivallerde başarılar elde edileceğini düşünüyorum." dedi.

Orak, sinemada film izlemenin önemli bir ritüel olduğunu ve salgın döneminde düşen seyirci sayısının artmaya başladığını ifade etti.

Salgın döneminde sinema sektörünün zor bir dönem geçirdiğini anımsatan Orak, şunları kaydetti:

"Özellikle pandemiyle insanlar evlere kapandığı için film biraz evlerde dijital platformalar aracılığıyla izlenmeye başlamıştı ancak sinemada toplu film izleme alışkanlığının hiç bitmeyeceğini ve sinemaların toparlanacağını düşünüyorum. Yavaş yavaş da toparlanıyor.

Önümüzdeki dönemde sinemalar daha çok seyirci bulacaktır. Çünkü bu bir ritüeldir. İnsanların birlikte bir şeyler izleme alışkanlıkları var. Bu hiçbir zaman bitmeyecek. Toplu halde film izlemekle evde film izlemek arasında büyük fark var. Birlikte film izleme ritüelinin eski haline döneceğini düşünüyorum."

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