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Yaşam, insana dair

Yönetmen İsmail Güneş, darbe girişiminin sinemada daha çok işlenmesi gerektiğini söyledi

Yönetmen İsmail Güneş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin sanatla, özellikle sinemada daha fazla işlenmesi gerektiğini belirtti.

Hilal Uştuk  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
Yönetmen İsmail Güneş, darbe girişiminin sinemada daha çok işlenmesi gerektiğini söyledi Fotoğraf: Hilal Uştuk/AA

İstanbul

Darbe girişimine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Güneş, sektörde darbelerle ilgili sağır bir duruşun söz konusu olduğuna dikkati çekti.

Güneş, özellikle 1960 darbesiyle ilgili sektörde herhangi bir şey yapılmadığına değinerek, "1980 darbesinde biraz kendileri dayak yediği halde yine de çok uzak durdular. 1980 darbesiyle ilgili en etkili filmi, 'Gülün Bittiği Yer'i ben yaptım. Herkes de bunu söyledi; 'Biz edebiyatını yaptık, adam filmini yaptı.' diye. Böyle bir şey yaşadık. Üzerinden 9 sene geçmiş. Zaman çok kolay geçiyor. Darbe dediğimiz şeyin, yani milletin derdini dertlenmeden yapılabilecek her şeyin karşısında durmak lazım. Aslolan millettir. 15 Temmuz'da da millet kendi değerlerine, ülkesine, yurduna sahip çıkmıştır. Sahip çıkmaya da devam edecektir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Darbe gibi eylemlere dünyanın her yerinde sanatla tepki verildiğinin altını çizen Güneş, şunları kaydetti:

"Sanat buna duyarsız kalmıyor ama burada tuhaf bir durum var; darbeye karşı olanların sanatla irtibatı yok. Sanat deyince de bir propaganda unsuru olarak bakılıyor ve o propaganda duygusu izleyiciye ters geliyor. Oysaki bir insan hikayesinin yansımaları üzerinden yaptığınızda ters gelmiyor. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımın motoru olduğu için o gece yaşadığı travmatik durum var. Motor biliyorsunuz her yerden gidebildiği için sürekli hastaneye yaralı taşımış. Eve gittiğinde kan revan içinde.

Düşünebiliyor musunuz? Bir tane motorcu koştura koştura arkasına yaralıları atıyor. Ayakta duramayacak halde olana kadar arkasına birini daha koyuyorlar. Böyle bir durum... Bunun hikayesini yazdım. Yapabilmek için uğraştım ama yeterince karşılık bulmadı çünkü bir durum, bir hikaye anlatıyordu. İnsanlar hikaye istemiyor, biraz propaganda istiyor. Propaganda da sanatın düşmanı biliyorsunuz. Benim bu konudaki kanaatim bu. Normalde mevcut sektörün ileri gelenlerinin darbeyle bir sorunu yoktur. Darbeyle sorunu olanların da maalesef imkanları yok."

Sanatla, özellikle de sinemayla bu konuya daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğine işaret eden Güneş, "Bu konuda ciddi senaryo yarışmaları düzenlenir ve ona göre bir şey yapılır, desteklenir ama 'Biz şimdi darbeyi kötüleyeceğiz.' diye değil. Gerçeği anlattığınız zaman zaten darbe filmin içerisinde gereken yeri alacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın." ifadelerini kullandı.

İsmail Güneş, darbenin insanı hedef aldığının altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Darbe, insana yapılan bir şeydir. Normalde bakıldığında sanki insanın lehine yapılmış gibi durur ama temelde her insan eninde sonunda darbeden, yani haksız elde edilmiş bir iktidardan zarar görür. Bu kesin bir bilgi. 'İhtilal kendi çocuğunu yer.' anlamında söylüyorum. Bunu vurgulamak lazım. Millet her zaman feraset sahibidir ve ferasetle karar verir. Müdahalelerle, birtakım garip oyunlarla davranmamak gerekir. Benim önereceğim budur. Sanatın da vazifesi zaten birinin yanında durmak değil, gerçeğin peşine düşmektir."

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