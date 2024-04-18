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Kültür

Yazar Necib Mahfuz'uz "Mumyanın Uyanışı: Antik Mısır Hikayeleri" kitabı Türkçeye çevrildi

1988 Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen ilk Arap yazar Necib Mahfuz'un "Mumyanın Uyanışı: Antik Mısır Hikayeleri" kitabı Türkçeye çevrildi.

Aişe Hümeyra Akgün  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Yazar Necib Mahfuz'uz "Mumyanın Uyanışı: Antik Mısır Hikayeleri" kitabı Türkçeye çevrildi Fotoğraf: Bünyamin Yılmaz/AA

İstanbul

Antik Mısır'ı tarihi şahsiyetler, kadim metinler ve şiirlerle bugünün yaşantısıyla bir araya getiren yazarın beş öyküden oluşan kitabı Can Yayınlarından çıktı.

Arap edebiyatının en saygın romancılarından Mahfuz'un eseri, Mehmet Hakkı Suçin'in çevirisiyle okurla buluştu.

"Kutsanan Kötülük", "Firavun Userkaf'ın Affı", "Mumyanın Uyanışı", "Sinuhenin Dönüşü" ve "Öteki Dünyadan Bir Ses" adlı beş öyküden oluşan kitap, mezarında rahatsız edilen bir mumyanın 20. yüzyıla öfke içinde uyanışını konu alıyor.

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