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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, ateşkes görüşmelerinin olduğu Kahire'ye ziyaret gerçekleştirecek

Bakan Stephane Sejourne'nin açıklanan Orta Doğu takviminde Mısır yer almıyordu.

Şeyma Uzundere  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Fransa Dışişleri Bakanı Sejourne, ateşkes görüşmelerinin olduğu Kahire'ye ziyaret gerçekleştirecek

Ankara

Orta Doğu'da bölgesel temaslarda bulunan Fransız Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne’nin, Mısır’ın başkenti Kahire’ye sürpriz bir ziyarette bulunacağı bildirildi.

Fransız basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Bakan Sejourne, bugün Hamas heyeti ile İsrail heyetinin ateşkes müzakerelerinin yoğunlaştığı Kahire'ye gidecek.

Sejourne'nin Kahire ziyareti, daha önceden bildirilen Orta Doğu rotasında bulunmuyordu.

Mısır yönetimi, Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yapıyor.

Sejourne, 27 Nisan-1 Mayıs'taki Orta Doğu turu kapsamında şimdiye kadar Lübnan, Suudi Arabistan ve İsrail’de temaslarda bulundu.

Fransa, Gazze'de ateşkes sağlanması ve Hamas'ın elindeki 3 Fransız esir ile tüm esirlerin salıverilmesine ilişkin çağrılarını yineliyor.

Mısır basını, Hamas heyetinin dün Kahire'den ayrıldığını ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.


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