Yayıncılar, Frankfurt Kitap Fuarı'na boykot çağrısı yaptı
50 ülkeden yaklaşık 600 yayınevini temsil eden Yayıncılar için Filistin Platformu (Publishers for Palestine), İsrail'in Gazze'deki soykırım politikalarına destek verdiği gerekçesiyle Frankfurt Kitap Fuarı'nın boykot edilmesi çağrısında bulundu.
İstanbul
Platformdan yapılan açıklamaya göre, Publishers for Palestine, fuar yönetiminin İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı politikalar ve bölgedeki insan hakları ihlallerine sessiz kalması nedeniyle geçen yıl düzenlediği bazı etkinliklerin tartışmalara yol açtığını belirtti.
Filistinli yazar ve yayıncıların yaşadığı baskıların göz ardı edildiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Frankfurt Kitap Fuarı, dünya çapında kültürel etkileşimin önemli platformlarından biri olarak, insan hakları ve adalet konularında duyarlı bir tutum sergilemek zorundadır. Filistin'deki mevcut durumun göz ardı edilmesi, fuarın evrensel değerlere bağlılığını zedeliyor. 2023 yılında bazı ulusal yayınevlerinin ve ilgili derneklerin fuara katılımını iptal etmesi, konunun ne kadar hassas bir zeminde yer aldığını ortaya koyuyor. Küresel yayıncılık camiası olarak, insan haklarını savunmak ve mağdur durumdaki topluluklara destek vermek en temel sorumluluğumuzdur. Bizler, adalet ve barışın sağlanması adına Frankfurt Kitap Fuarı'nın da bu sorumluluğu yerine getirmesini bekliyoruz."
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının şiddetlendiği 2023 sonbaharında, Frankfurt Kitap Fuarı yönetimi Filistinli yazar Adania Shibli için düzenlenecek ödül törenini iptal etmiş ve Arap Yayıncılar Birliği, BAE Yayıncılar Birliği ve Sharjah Kitap Fuarı gibi kuruluşların 2023 fuarından çekilmesine neden olmuştu.
Platform, Eylül 2024'te Frankfurt Kitap Fuarı'na açık mektup göndererek Filistin konusunda adım atmasını istemiş, ancak mektup yanıtsız kalmıştı.
Fuar, 15-19 Ekim'de düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.