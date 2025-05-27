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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Vatikan: Gazze'de yaşananlar kabul edilemez

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde yaşananların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, bombardımanların durdurulmasını istediklerini söyledi.

Barış Seçkin  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Vatikan: Gazze'de yaşananlar kabul edilemez

Vatikan

Vatikan'ın resmi yayın organları L’Osservatore Romano ve Vatican News'a demeç veren Kardinal Parolin, İsrail'in bombaladığı Gazze'deki durumla ilgili, "Gazze'de yaşananlar kabul edilemez. Uluslararası insancıl hukuk her zaman ve herkes için geçerli olmalıdır. Bombardımanların durdurulmasını ve halka gerekli yardımların ulaştırılmasını istiyoruz. Uluslararası toplumun bu trajediye son vermek için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kardinal Parolin, aynı zamanda Hamas'ın elindeki tüm esirlerin hemen serbest kalması ve 7 Ekim 2023’te hayatını kaybedenlerin cenazelerinin teslim edilmesi konusunda çağrılarını yinelediklerini kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere bir ara Vatikan'ın ev sahipliği yapma fikrinin gündeme geldiği ve Rusya'nın buna karşı olduğu açıklaması hatırlatılan Kardinal Parolin, "Papa 14. Leo, olası müzakerelere ev sahipliği yapma konusunda Vatikan'ın tam anlamıyla hazır olduğunu belirtti ve taraflara tarafsız, korunaklı bir mekân önerisinde bulundu. Bu bir arabuluculuk anlamına gelmiyor çünkü arabuluculuk, taraflarca talep edilmesi gereken bir şeydir. Bu durumda ise sadece olası bir görüşmeyi kabul etme yönünde açık bir teklif söz konusuydu." değerlendirmesinde bulundu.

Kardinal Parolin, şimdi Cenevre gibi başka olası yerlerden de bahsedildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Her bakımdan, müzakerelerin nerede yapılacağı önemli değil, bu görüşmelerin hepimizin umut ettiği şekilde bir an önce başlaması önem taşıyor. Çünkü savaşın durdurulması aciliyet arz ediyor. Öncelikle yıkımı ve sivillerin hayatını kaybetmesini durdurmak için bir ateşkes şart. Ardından ise her iki tarafça kabul görecek, üzerinde uzlaşılmış, istikrarlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak hayati önem taşıyor."


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