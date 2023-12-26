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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Filistin Özel Raportörü, Netanyahu'nun sözde "gönüllü göç" planının suç olduğunu vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki sivilleri zorla yerinden etmeyi amaçlayan sözde "gönüllü göç" planının suç olduğuna dikkati çekti.

Melike Pala  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
BM Filistin Özel Raportörü, Netanyahu'nun sözde "gönüllü göç" planının suç olduğunu vurguladı

Ankara

Albanese, sosyal medya platformu X'te, İsrailli vekil Danny Danon'a, "İsrail kamuoyunun, Gazze Şeridi sakinlerinin gönüllü göçü için başlattığım planın, sorunun en doğru ve insani çözümü olduğunu anlamasından mutluluk duyuyorum." ifadesinin yer aldığı paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

"Gönüllü göç" olarak adlandırılan planın, "zorla yerinden edilme" olduğunu vurgulayan Albanese, "Gönüllü göç mü? İsrail hükümeti nasıl adlandırırsa adlandırsın, zorla yerinden edilme, Roma Statüsü kapsamında kovuşturulabilir bir suçtur." ifadesini kullandı.

Albanese, "gönüllü göç" adı altında Gazzelileri yerinden etmeyi planlayanların, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve diğer mahkemelerce evrensel yargı yetkisi kapsamında soruşturulacağını ve kovuşturulacağını kaydetti.

Paylaşımına, UCM Başsavcısı Karim Khan'ı etiketleyen Albanese, "Geciken adalet, 'reddedilen adalet' anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu, Gazzelilerin başka ülkelere "gönüllü göçü" için çalışıyor

İsrail HaYom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Likud Partisi milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Bizim sorunumuz, mültecileri kabul etmeye hazır ülkeler. Biz bunu çözmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi meselesine değinen İsrailli vekil Danon, şunları kaydetti:

"Dünya, fiili olarak bu meseleyi tartışıyor. Kanada Göç Bakanı Marc Miller, bu konu hakkında alenen konuştu. Keza (ABD'nin 2024'te Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından) Nikki Haley de. Gazze'den ayrılarak üçüncü bir ülkeye gitmek isteyenlerle ilgili İsrail içinde bir ekip oluşturmalıyız."

Danon'un bu sözleri üzerine Netanyahu, "Bunun için çalışıyoruz." dedi.

Filistin'den, Netanyahu'nun "gönüllü göç" itirafına tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ve İsrailli vekillerin, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi yönündeki açıklamaları kınandı.

Açıklamada, "Netanyahu'nun bu itirafları, Gazze'ye yönelik saldırıların ve soykırım suçlarının derhal durdurulması için cesur bir uluslararası tutumu gerektiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu açıklamaların, Netanyahu'ya destek veren ülkelere tokat niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, "Bu açık ve net itiraflar, Netanyahu öncülüğünde Gazze'deki Filistin halkına yönelik yürütülen soykırım savaşının gerçek hedeflerini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, geçen ay yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin "doğru insani çözüm" olduğunu iddia etmişti.

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