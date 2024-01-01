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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim saldırısıyla ilgili ihmal davası açıldı

İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde meydana gelen olayla ilgili ihmal davası açıldı.

Çağrı Koşak  | 01.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
İsrail güvenlik güçlerine 7 Ekim saldırısıyla ilgili ihmal davası açıldı

İstanbul

İsrail basınında yer alan habere göre, Kassam Tugayları'nın Nova Müzik Festivaline yaptığı baskın sırasında alanda bulunanlardan 42 kişi, mahkemeye başvurdu.

Mahkemeye başvuran kişiler, olayda ihmalleri olduğu gerekçesiyle İsrail ordusu, İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ve İsrail polisi aleyhinde 200 milyon şekel (yaklaşık 55 milyon dolar) tutarında dava açtı.

Dava dosyasında "tek bir telefon aramasıyla" baskının önlenebileceğinin yanı sıra etkinlik sırasındaki olaylara müdahale konusunda "büyük bir ihmal" yaşandığı kaydedildi.

Davacıların avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Felaket, bu süreç içerisinde birçok noktada engellenebilirdi." ifadesine yer verildi.

İsrail basını, bunun 7 Ekim olaylarına ilişkin "İsrail güvenlik güçlerine yönelik açılan ilk dava" olduğuna dikkati çekti.

7 Ekim'de Nova Müzik Festivalinde yaşananlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik devam eden ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenlemişti.

Haaretz gazetesinin 19 Kasım’daki haberinde, Nova Müzik Festivali baskını dahil, 7 Ekim saldırısına dair güvenlik güçleri tarafından yapılan soruşturmaya ilişkin bilgi verilmişti.

Haberde, polis soruşturmasında, festivale katılanların çoğunun ilk silah sesi duyulmadan yarım saat önce partinin durdurulmasına karar verildiği için kaçmayı başardığı aktarılmıştı.

Soruşturmada, aynı zamanda bir İsrail savaş helikopterinin Kassam Tugayı mensuplarına ateş açarken sivilleri de vurduğunun ortaya çıktığı kaydedilmişti. İsrail polisine göre olaylar sırasında festivaldeki 364 kişi öldürülmüştü.

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