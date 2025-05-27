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Dünya

ABD Başkanı Trump, AB'nin toplantı tarihi belirlemek üzere aradığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) hızlı bir şekilde toplantı tarihleri belirlemek üzere aradığı bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
ABD Başkanı Trump, AB'nin toplantı tarihi belirlemek üzere aradığını duyurdu

New York

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda AB'ye yönelik belirlenen yüzde 50 gümrük vergisinin, özellikle müzakerelerde "yavaş" kaldıkları göz önüne alındığında kendisini çok memnun ettiğini vurguladı.

Eğer bir anlaşma yapamazlarsa ya da adil olmayan şekilde muamele görürlerse ABD'ye yönelik ticaret konusunda "bir anlaşma belirleme" yetkisine sahip olduğunu kaydeden Trump, "Az önce AB'nin hızlı bir şekilde toplantı tarihleri belirlemek üzere aradığı bilgisini aldım. Bu olumlu bir gelişme ve umuyorum ki, Çin'e yönelik talebimde olduğu gibi, sonunda Avrupa ülkelerini de ABD ile ticarete açarlar." ifadelerini kullandı.

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Trump, eğer bunu yaparlarsa, hem Çin hem de AB'nin çok mutlu ve başarılı olacağını belirtti.

Geçen hafta AB ile ticaret görüşmelerinin bir yere varmadığını ifade etmişti

ABD Başkanı Trump, geçen hafta AB ile ticaret görüşmelerinin bir yere varmadığını belirterek, 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50 tarife uygulanmasını önermişti.

Hafta sonu yaptığı telefon görüşmesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ek süre talebinde bulunduğunu aktaran Trump, AB'ye yüzde 50 tarife uygulanmasına yönelik kararını 9 Temmuz 2025'e ertelediğini açıklamıştı.

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