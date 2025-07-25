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Dünya

AB ve ABD liderleri tarifeleri görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump ile pazar günü İskoçya'da ticari ilişkileri görüşmek üzere bir araya geleceklerini bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
AB ve ABD liderleri tarifeleri görüşecek

Brüksel

Von der Leyen, ABD Başkanı Trump'la yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmenin "olumlu" geçtiğine işaret eden von der Leyen, "ABD Başkanı Trump ile pazar günü İskoçya'da bir araya gelerek transatlantik ticaret ilişkileri ve bunları nasıl güçlü tutabileceğimizi görüşmeyi kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

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Öte yandan, Trump, bugün "AB ile bir anlaşma yapma şansımızın yarı yarıya belki de daha az olduğunu söyleyebilirim." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin ardından AB ülkelerinden çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 50, otomotiv sektörüne yüzde 25 ve diğer ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi tarifesi uygulamaya koydu.

Trump, AB'ye gönderdiği tarife mektubunda ise 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden ABD'ye gönderilecek ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Bu aşamada, AB ve ABD yetkilileri tarifler konusunda bir anlaşma müzakere ediyor.

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