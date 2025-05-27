Dolar
39.01
Euro
44.29
Altın
3,299.32
ETH/USDT
2,649.50
BTC/USDT
109,446.00
BIST 100
9,240.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Abdullah Özkul  | 27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Bu vesileyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'le yapılacak görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Ayrıca Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla 'Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin 2. Toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine de katılacak olup, Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine teşrif edeceklerdir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya fayına etkisine ilişkin saha araştırmaları sürüyor
Iğdır'da 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine açıldı
İzmir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret edecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü

Paşinyan, Azerbaycan ile anlaşma Anayasa Mahkemesinden geçmezse anayasa değişikliğine gitmeyi planlıyor

Paşinyan, Azerbaycan ile anlaşma Anayasa Mahkemesinden geçmezse anayasa değişikliğine gitmeyi planlıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 220 mahkumu affetti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 220 mahkumu affetti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İslamofobi'ye karşı birlikte mücadele etme çağrısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den İslamofobi'ye karşı birlikte mücadele etme çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet