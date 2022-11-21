Yapımcısı, Rafadan Tayfa'nın yeni sinema filmi "Galaktik Tayfa"yı anlattı
Rafadan Tayfa projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, "Galaktik Tayfa" için Rafadan Tayfa'nın en eğlenceli ve en büyük hikayesi olduğunu, kendilerine ait gişe rekorunu bir kez daha kırmayı hedeflediklerini söyledi.
İstanbul
Rafadan Tayfa projelerinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan, dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışan Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in yaşadıkları macerayı ele alan filmi AA muhabirine anlattı.
Her yıl ocak ayında yeni bir filmle vizyonda olmayı hedeflediklerini belirten Fidan, "Pandemi yaşandı ve biz iki filmi es geçmiş olduk. Bu durum bize şunu sağladı. Galaktik Tayfa'da biz kendimizi denedik ve 'en'leri zorlamaya çalıştık. En kaliteli görüntüyü nasıl alabiliriz, en iyi efekti nasıl yapabiliriz, en iyi senaryoyu nasıl kurabiliriz? Gerçekten Rafadan Tayfa'nın enlerini barındıran bir film, arkadaşlarımızı bekliyor." dedi.
"Filmimiz gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor"
İsmail Fidan, serinin en heyecanlı, en komik, en merak edilen yapımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Yeni bir arkadaşımız var ama bu arkadaşımız dünyadan değil, uzaydan. Şimdilik ismi sürpriz olsun. Çok yakında açıklayacağız. Ama şunu söyleyebiliriz; bir uzaylı arkadaşımız var ve bu Hayri'nin kader arkadaşı diyebiliriz. Çok güzel bir hikayesi var. Ülkemizin ilk roketi havalanacak yakın bir zamanda. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en büyük bilişim zirvesi yapıldı. Türkiye'de uzay çalışmalarının başındaki Arif Karabeyoğlu Hocamız sunum yaptı. Arif Hoca'ya gittim, 'Siz inşallah geliştirdiğiniz roketi yakın bir tarihte göklerle buluşturacaksınız. Biz 6 Ocak'ta ilk roketi göklerle buluşturuyoruz'. Yani biz ne zaman hayal edersek o zaman buluşabilir diyoruz. O yüzden filmimiz gerçekten bizi çok heyecanlandırıyor."
Animasyon filmlerde müziğin önemine işaret eden Fidan, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filminin şarkısının 300 milyon izlenmeye ulaştığının altını çizdi.
Yapımcı ve yönetmen Fidan, Rafadan Tayfa'nın her harfini, karesini ve notasını özenerek yaptıklarını vurgulayarak, "Arkadaşlarımızı muazzam bir sinema filmi bekliyor. Biz herkesi 6 Ocak'ta sinemalara bekliyoruz. Galaktik tayfanın en zor kısmı Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin rekorunu kırması. Biz gerçekten bu rekoru kıracağımıza inanıyoruz. İnşallah sinema sektörü yeni rekorlarla 6 Ocak'ta tanışacak." diye konuştu.
"Sinema olmayan illerde, özel teknik donanımla sinemayı götürmeye çalışacağız"
Fidan, tüm dünyada aynı gün vizyona girmeyi planladıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:
"Tabii rekorlar kırıyorsanız bazen içinizde ukdeler kalıyor. Göbeklitepe filmimiz vizyonda iken 'Bizim şehrimizde sinema olmadığı için biz izleyemiyoruz.' diye bazı şehirlerden bilgi geldi. Galaktik Tayfa'da ilk kez bir şey yapmaya çalışıyoruz ve şu an çalışmalarına başladık. Herkes, aynı gün aynı heyecanı yaşasın diye, sinema olmayan illerde, özel teknik donanımla sinemayı götürmeye çalışacağız. Tek istediğimiz bir şey var; bu heyecanı herkes aynı gün yaşasın. Bunun da müjdesini vermiş olalım."
Serinin ilk filmi "Rafadan Tayfa Dehliz Macerası" 2 milyon izleyiciyi aşarken, "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" ise 3,5 milyon seyirciye ulaşmıştı.
İSF Studios'un 3 yıldır üzerinde çalıştığı yeni filmde de izleyici rekoru hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.