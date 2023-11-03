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Kültür

Yalova'da hafriyat çalışmasında Roma döneminden kalma 1800 yıllık mermer stel bulundu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde fabrika arazisinde hafriyat yapılırken Roma dönemine ait 1800 yıllık mermer mezar steline rastlandı.

Sıtkı Yıldız  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Yalova'da hafriyat çalışmasında Roma döneminden kalma 1800 yıllık mermer stel bulundu Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Taşköprü beldesinde bir fabrikanın genişletilmesi için iş makinesiyle kazı yapan ekipler, yıllardır duran molozların arasında tarihi eser parçası görünce çalışmayı durdurup jandarmaya durumu bildirdi.

Kazı alanına gelen Taşköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerinin çağrısı üzerine Yalova Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme yapıldı.

İkiye bölünmüş yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki stelin üzerindeki kabartma insan figürü ve yazılarını inceleyen ekipler, eserin Roma dönemine ait olduğunu belirledi.

Yaklaşık 40 yıl önce nereden getirildiği belli olmayan molozların arasından çıkan ve 1800 yıllık olduğu tahmin edilen tarihi eser, vinç yardımıyla çıkarılarak Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Roma döneminde bir aileye ait olduğu ve aile mezarlığı için yaptırıldığı değerlendirilen eserin üzerindeki yazıların okunması, figürlerin anlamının ortaya çıkarılması için ilgili çalışma başlatıldı.

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