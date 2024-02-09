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Kültür

"Yağmur'un şarkısı" depremden etkilenen 11 ildeki okullarda zil sesi olsun istiyorlar

Hatay'da depremde hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Yağmur Rifaioğlu'nun sözlerini yazdığı şarkının afetten etkilenen 11 ildeki okullarda şubat ayında zil sesi yapılması için öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına başvuracak.

Sergen Sezgin  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
"Yağmur'un şarkısı" depremden etkilenen 11 ildeki okullarda zil sesi olsun istiyorlar Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Hatay

Merkez Defne ilçesindeki Sümerler Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Yağmur Rifaioğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

Yazıp öğretmenlerine gösterdiği şarkı henüz bestelenmeden Yağmur, afette yaşamını yitirdi. Öğretmenleri, bu şarkıyı besteleyerek okuldaki çocuk korosunun seslendirmesini sağladı.

Depremin yıl dönümünün ardından kentteki başka okullarda da ilgi gören beste, Sümerler Ortaokulu dahil bazı okullarda zil sesi olarak kullanıldı.

Yağmur'un öğretmenleri, şarkının şubat ayı boyunca başta depremden etkilenen 11'deki okullarda zil sesi olarak kullanılmasını istiyor.

Öğretmenleri, "Yağmur'un şarkısı" adı verilen eseri, hem öğrencilerinin hatırasını yaşatmak hem de deprem gerçeğinin unutulmamasını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Okul Müdürü Ercan Yücel, AA muhabirine, depremde okullarından 17 öğrencilerini kaybettiklerini söyledi.

Bunu kabullenemediklerini ve onları yaşatmak için bu projeyi başlattıklarını belirten Yücel, Yağmur'un depremden önce yazdığı şarkıyı kullanmak istediklerini dile getirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi ve Hatay Apkord Çocuk Korosu şefi Sezgin Suna'nın şarkıyı bestelediğini anlatan Yücel, şöyle konuştu:

"Yağmur'la Yağmur için söyle' projesini hayata geçirdik. Bu projeyle kaybettiğimiz öğrencilerimizi ve depremde hayatını kaybedenleri anmak istedik. Depremin unutulmamasını, ülkemizin bir deprem kuşağında olduğunu ve ülkemiz için bir gerçek olduğunu hatırlatmak istedik. Belki acı olacak ama bu şarkı şubat ayında 11 ildeki tüm okullarda zil sesi olarak kullanılsın istiyoruz. Aynı zamanda afet gününde her yıl okullarda söylensin. Deprem gerçeğini hatırlayalım."

Yücel, bu talepleri için Yağmur'un öğretmenleri olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvuracaklarını dile getirdi.

"Bu depremin şarkısı olsun, sesi olsun istedik"

Müzik öğretmeni Nezahat Göztepe de "Hatay için el ele" sloganıyla hep beraber bu projenin şekillendiğini ifade etti.

Bu projeyle yüzlerce Yağmur gibi öğrencilerinin olduğunu dile getiren Göztepe, "Bu depremin şarkısı olsun, sesi olsun istedik. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Artık onlarca, yüzlerce Yağmur'umuz oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden şarkıyı söyleyenlerin görüntülerinin geldiğini belirten Göztepe, şunları kaydetti:

"6 Şubat geçti, andık ama başta 11 ilimiz olmak üzere neden Türkiye'nin bütün okullarında bu farkındalığı hissettirmeyelim? Neden afet günlerinde sembol olmasın? İnsanlar duymaya devam etsin çünkü öğrencimizin en büyük hayali buydu. Şu an bu şarkıyı bütün Türkiye duydu. Çok mutluyuz. Çocuklar şarkıyı söylerken boğazımızda bir düğüm oluşuyor ama gerçekten çok mutluyuz, gururluyuz. Hem ağlıyorlar hem anlatıyorlar. Hayatını kaybeden öğrencilerimiz için hepsi çok üzgünler ama aynı zamanda da Türkiye adına, Hatay adına bu projeyi başlatıp önderlik yaptıkları için öğrencilerimizin de mutlu olduklarını düşünüyorum."

Şarkıyı seslendiren ortaokul öğrencilerinden Doruk Utku Saknılı ise arkadaşlarını bu şarkıyla andıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, "Şarkı söylerken bu görevin bir parçası olduğum için çok mutlu oluyorum. Bir yandan da hayatını kaybeden arkadaşlarımız için çok üzülüyorum." ifadelerini kullandı.


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