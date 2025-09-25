Dolar
Kültür

Viyana Yunus Emre Enstitüsünde 15 ülkeden 28 sanatçının eserleri sergilendi

Avusturya'da, Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu (ICDO) işbirliğiyle düzenlenen görsel sanatlar sergisinde, 15 ülkeden gelen 28 sanatçının eserleri sergilendi.

Salih Okuroğlu  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Viyana Yunus Emre Enstitüsünde 15 ülkeden 28 sanatçının eserleri sergilendi Fotoğraf: Salih Okuroğlu/AA

Viyana

Paydaşları arasında Viyana YEE’nin de bulunduğu Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Organizasyonu tarafından 8’incisi düzenlenen "Kültürlerarası Uzun Gece" programı kapsamında görsel sanatlar sergisi açıldı.

Viyana YEE'de düzenlenen "Kültürel Yenilik ve Sürdürülebilirlik" konulu sergiye, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Sergide, 15 ülkeden 28 sanatçının toplam 62 eseri sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Viyana YEE Koordinatörü Halil İbrahim Doğan, AA muhabirine verdiği demeçte, ICDO ile birlikte bu uluslararası sergiye 8'inci kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Doğan, YEE olarak Türk kültürünü yurt dışında temsil etmenin yanında diğer kültürlerle ortaklık kurmayı da önemsediklerini ve düzenledikleri görsel sanatlar sergisinin de buna hizmet ettiğini söyledi.

Avusturya'da insanlara uluslararası bir sergi görme fırsatı sunduklarını ifade eden Doğan, dünyanın dört bir yanından gelen sanatçıların birliktelik oluşturmasına da hizmet ettiklerini kaydetti.

Burada eseri sergilenen sanatçı ve akademisyen Ahmet Musa Koç ise AA muhabirine küçük yaşlarından itibaren sanata ilgi duyduğunu anlattı.

Görsel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alarak sanatla ilgilenmeye devam ettiğini belirten Koç, YEE'nin davetiyle bu etkinliğe katıldığını aktardı.

Koç, uluslararası çapta bir sergi düzenlendiğini ve oldukça ses getirdiğini, diğer sanatçılarla bir araya gelmekten de memnun olduğunu dile getirdi.

Koç, YEE'nin, Türk kültürünü ve sanatçılarını tanıtma açısından oldukça kıymetli bir görev üstlendiğini vurguladı.

