Viyana Filarmoni Orkestrası "Yaz Gecesi Konseri" bu akşam TRT 2'den canlı yayımlanacak
Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl gerçekleştirdiği, meraklanan beklenen "Yaz Gecesi Konseri" bu akşam ekranlara gelecek.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamaya göre, konser, saat 22.20'de Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinden canlı olarak TRT 2'de yayımlanacak.
Kanadalı şef Yannick Nezet-Seguin tarafından yönetilecek konserde bu yıl, Lili Boulanger, Hector Berlioz, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saens ve Georges Bizet'in eserleri icra edilecek.
Letonyalı mezzosoprano Elina Garanca da Georges Bizet'in "Carmen", Charles Gounod'un "Sapho" ve Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila" aryalarını seslendirecek.
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