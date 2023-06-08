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Kültür

Viyana Filarmoni Orkestrası "Yaz Gecesi Konseri" bu akşam TRT 2'den canlı yayımlanacak

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın her yıl gerçekleştirdiği, meraklanan beklenen "Yaz Gecesi Konseri" bu akşam ekranlara gelecek.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Viyana Filarmoni Orkestrası "Yaz Gecesi Konseri" bu akşam TRT 2'den canlı yayımlanacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, konser, saat 22.20'de Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinden canlı olarak TRT 2'de yayımlanacak.

Kanadalı şef Yannick Nezet-Seguin tarafından yönetilecek konserde bu yıl, Lili Boulanger, Hector Berlioz, Charles Gounod, Maurice Ravel, Camille Saint-Saens ve Georges Bizet'in eserleri icra edilecek.

Letonyalı mezzosoprano Elina Garanca da Georges Bizet'in "Carmen", Charles Gounod'un "Sapho" ve Camille Saint-Saens'in "Samson et Dalila" aryalarını seslendirecek.




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