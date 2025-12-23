Dolar
Kültür

Üsküp'te, Osmanlı dönemi madeni para koleksiyonu sergisi ve kitap tanıtımı düzenlendi

Kuzey Makedonya'da "Üsküp ve Kratova'da Basılan Madeni Para Koleksiyonu (XIV–XVII. Yüzyıllar) – Paranın Yolculuğu" başlıklı sergi ve kitap tanıtım programı yapıldı.

Dzihat Aliju  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Üsküp'te, Osmanlı dönemi madeni para koleksiyonu sergisi ve kitap tanıtımı düzenlendi Fotoğraf: IBU

Üsküp

Başkent Üsküp'teki Eski Çarşı'da bulunan Çifte Hamam'da Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) himayesinde, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Halkbank ve Edirne Valiliği işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte küratörlüğünü Daniela Nikolova'nın üstlendiği sergi ve aynı başlığı taşıyan kitap tanıtıldı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, IBU Rektörü Lütfi Sunar, Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber, Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz ile akademisyenler, siyasi parti liderleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, madeni paraların yalnızca birer ekonomik araç değil, tarihin sessiz tanıkları olduğunu belirterek "Madeni paralar üzerindeki figürler ve yazılar, basıldıkları dönemin sosyoekonomik, kültürel ve siyasal yapısına ışık tutmaktadır. Bu sergi ve kitap, Osmanlı döneminde Balkan coğrafyasının tarihini anlamak açısından son derece kıymetli bir kaynaktır." ifadelerini kullandı.

"Ortak tarih ve kültürel mirasımızı somut örneklerle ortaya koyan bu çalışma, geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir"

Sunar, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihi ve kültürel bağların akademik çalışmalarla güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Dilber de sergi ve kitabın yaklaşık bir yıllık emeğin ürünü olduğunu belirterek "Ortak tarih ve kültürel mirasımızı somut örneklerle ortaya koyan bu çalışma, iki dilli yapısıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Serginin ilerleyen süreçte farklı şehirlerde ve Türkiye'de de sergilenmesini planlıyoruz." dedi.

Şahbaz ise Üsküp ve Kratova'da basılan madeni paraların ortak bir medeniyetin izlerini taşıdığını vurgulayarak bu tür çok paydaşlı kültürel projelerin bugünün kimliğinin inşasına da katkı sunduğunu ifade etti.

Balkan University Press (IBU Yayınevi) tarafından yayımlanan eser, Kuzey Makedonya Müzesi koleksiyonlarında yer alan ve Üsküp ile Kratova darphanelerinde basılan Osmanlı dönemi sikkelerini tarihsel açıdan ele alıyor.

Türkçe ve Makedonca olarak hazırlanan kitaba, IBU Yayınevinin internet sitesinde erişilebilirken sergi yarına kadar ziyaret edilebilecek.

