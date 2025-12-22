Dolar
Dünya

Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Maarif Okullarında "Türkçe Eğitim Günü" kutlandı

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Kuzey Makedonya'daki okullarınca "Türkçe Eğitim Günü" kutlandı.

Dzihat Aliju  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Kuzey Makedonya'daki Uluslararası Maarif Okullarında "Türkçe Eğitim Günü" kutlandı Fotoğraf: Umeys Sulejman/AA

Üsküp

TMV'nin başkent Üsküp'teki kampüsünde gerçekleşen programa TMV Kuzey Makedonya Ülke Temsilcisi Osman Demirgül, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Demirgül, burada yaptığı konuşmada, dilin Allah tarafından, insanların birbirini yakından tanıyabilmeleri için sunulan bir iletişim aracı olduğunu söyledi.​​​​​​​

TMV olarak yerel değerlere çok önem verdiklerini vurgulayan Demirgül, "Ana dil çok daha önemlidir çünkü insanlar aşklarını, duygularını, gülmelerini, ağlamalarını en iyi ana dilde ifade edebilirler." dedi.

Ardından, TMV Üsküp Okulları öğrencileri tarafından sunulan tiyatro gösterisi, şarkı dinletisi ve halk oyunları katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Kuzey Makedonya'da 15 Şubat 2007'deki yasal düzenlemeyle 21 Aralık, "Türkçe Eğitim Günü" olarak kutlanmaya başlandı.

