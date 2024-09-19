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Kültür

"Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali" yarın başlıyor

Bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali 2024" yarın başlayacak.

Özlem Limon  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
"Uluslararası Fantasİstanbul Film Festivali" yarın başlıyor Fotoğraf: Özlem Limon/AA

İstanbul

"Özgün Film Garantili" sloganıyla fantastik filmlere odaklanan festivalin tanıtım toplantısı Kadıköy Sineması'nda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği, Film Sanayi ve Tüm Sanatçılar Güçlendirme Vakfının (Film-San) katkı sağladığı festival, 26 Eylül'e kadar devam edecek.

"Türkiye prömiyeri olacak filmler de gösterilecek"

Festivalin artistik direktörü Kerem Akça, festivale ve gösterilecek filmlere ilişkin bilgi vererek, gösterimlerin Torun Center Sinemaları'nda yapılacağını dile getirdi.

Özgün film garantili bir seçki sunmak ve yıllarca devam edecek bir festival yapmak istediklerini vurgulayan Akça, festivalde yerli ve yabancı birçok uzun filmin yarıştığını aktardı.

Akça, festivalde halk gösterimlerinin yarın başlayacağına işaret ederek, "Özgün film garantisi veren bir festival olacak. Bir vaatle yola çıkıyoruz. Yerli ve yabancı yapımların arasında Türkiye prömiyeri olacak filmler de gösterilecek." dedi.

"Fantastik filmler aslında teknolojinin nereye geldiğini en güzel kanıtlayan işlerdir"

Film-San Genel Müdürü ve festivalin genel koordinatörü Kıvanç Terzioğlu ise ulusal ve uluslararası anlamda bütün jüriyi Akça'nın oluşturduğunu aktararak, "Muhteşem filmler olacak. İlk kez Türkiye'de prömiyeri gerçekleşecek olan 'Joker' filmini hep beraber izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Jüride yer alan oyuncu Özge Özberk,"Fantastik filmler aslında teknolojinin nereye geldiğini en güzel kanıtlayan işlerdir. Beni çok heyecanlandırıyor. Filmleri daha seyretmeye başlamadım. Merakla bekliyorum." diye konuştu.

Jüride yer alan oyuncu Pelin Akil ise filmlerin çoğunu izlediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Fantastik filmlerin sınırı yok gibi geliyor. Anlatmak istediğini çok farklı şekillerde ifade edebiliyorsun. Aynı zamanda makyaj ve kostümlerle neler yapabilecekleri anlamında gerçekten sınırsız bir dünya. 'Bu zamana kadar neden fantastik film izlememişim?' dedim. Çok iddialı ve çok güzel filmler var. Nasıl karar verebileceğimiz konusunda fikrim yok."

Toplantı sonrasında festivalin açılış filmi, yönetmen Vera Drew'in "The People's Joker"i gösterildi.

Festival hakkında

Festivalin bu yılki danışma kurulu Asuman Dabak, Yağmur ve Durul Taylan, Ömer Faruk Sorak ile Alex Proyas'tan oluşuyor.

Onur Ünlü'nün başkanlığını üstlendiği ulusal yarışma jürisinde Salih Bademci, Pelin Akil, Özge Özberk ve Murat Kılıç, uluslararası film jürisinde ise Alex De La Iglesia, Jale Arıkan, Ozan Adam ve Melik Saraçoğlu yer alıyor.

Festivalde "Ulusal Yarışma" kategorisinde Türk sinemasından "Aşk Falan Filan", "Avcı İlk Kehanet", "Bir Kar Tanesinin Ömrü", "Cenaze", "Dissosiye", "Eflatun", "Iguana Tokyo", "Kerr", "Mitat" ve "Osman Sekiz" filmleri izleyiciyle buluşacak.

Dünya sinemasından "Fairytale", "Conann", "Darla in Space", "Sparta", "Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person", "The Sweet East", "Broadway", "Cidade Campo", "The Invisible Fight" ve "Mammalia" filmleri festivalde Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

"Fantastik Galalar" bölümünde ise "The People's Joker", "Another End", "Between The Temples", "Divinity", "Realm of Satan" ve "They Shot The Piano Player" filmleri izlenebilecek.

Ulusal ve uluslararası kategoride "En İyi Film" ödülüne hak kazanan yapım, 25 bin liralık ödülün sahibi olacak.

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