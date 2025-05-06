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Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konsere, film festivalinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ömer Mirza Şeker  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak İngiliz sanatçı Rod Stewart, Polonya'daki Ergo Arena'da konser verecek.

İstanbul

Yaratıcı belgesel ve kurgu olmayan film yapımcılarının sanatını desteklemek amacıyla hazırlanan "Open City Documentary Festival", İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün başlıyor.

Almanya'nın Münih kentinde 1985'ten beri düzenlenen "DOK.fest" meraklılarıyla buluşuyor. Avrupa'nın en büyük belgesel film festivallerinden biri olan festival, 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

Kanada'da düzenlenen "DOXA Documentary Film Festival", 11 Mayıs'a kadar belgesel film gösterimlerine ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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Kitap Fuarları

"Foire de Paris" 11 Mayıs'a kadar Fransa'nın başkenti Paris'te Expo Porte de Versailles'te kitap tutkunları ile yazarları bir araya getirecek.

Çocuk edebiyatına odaklanan "Massachusetts Çocuk Edebiyatı Festivali", ABD'de 12 Mayıs'ta sona erecek.

21. Selanik Uluslararası Kitap Fuarı, 8-11 Mayıs'ta Yunanistan'da kitapseverlerle buluşacak.

"Buenos Aires International Book Fair", Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 12 Mayıs'a kadar her yaştan kitap meraklılarını ağırlayacak.

FILBo olarak da bilinen "Bogota International Book Fair" Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 11 Mayıs'a kadar 24 ülkeden yayınevlerini ve kitapseverleri ağırlayacak.

Konserler

İngiliz sanatçı Rod Stewart, bugün Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'da konser verecek.

Dua Lipa 11-12 Mayıs'ta Madrid'de, 15-16 Mayıs'ta ise Fransa'nın Lyon şehrinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

"Sefiller" eserinden uyarlanan "Les Miserables" müzikali, İngiltere'nin başkenti Londra'da Sondheim Tiyatrosu'nda bugün sahnelenecek.

Usta müzisyen Hans Zimmer, bugün İsveç'in Göteborg, 8 Mayıs'ta başkent Stokholm'de, 10 Mayıs'ta Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da ve 12 Mayıs'ta Almanya'nın Hannover kentinde konser verecek.

Türk pop müziğinin ünlü ismi Hadise 9 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de müzikseverlerle buluşacak.

Mum ışığında klasik müzik eserlerinin yorumlandığı "Şam İşığı" konseri 10 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleşecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 12 film izleyiciyle buluşacak.

James Madigan'ın yönettiği, başrolünde Josh Hartnett'in yer aldığı aksiyon ve komedi türündeki "Fight or Flight", yönetmenliğini Eli Craig'in üstlendiği, Katie Douglas, Kevin Durand, Cassandra Potenza ve Aaron Abrams'ın rol aldığı korku filmi "Clown In A Cornfield", Andrew DeYoung'un ilk yönetmenlik denemesi "Friendship" ve Kerry Washington, Omar Sy, Method Man, Da'vine Joy Randolph'ın rol aldığı aksiyon filmi "Shadow Force" vizyona girecek.

Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyununa dayanan, Timothy Scott Bogart'ın yönettiği, başrollerinde Clara Rugaard-Larsen ve Jamie Ward'ın yer aldığı müzikal film "Juliet and Romeo" da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

ABD'de ayrıca "The Lightning Code", "Sew Torn", "Lilly", "Lie Jin-You Xi", "Abir Gulaal", "Tom Dustin: Portrait of a Comedian" ve "P31" filmleri de sinemaseverlerle buluşacak.

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