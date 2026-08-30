Çorum FK, Bosna Hersekli milli futbolcu Ermin Mahmic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovan Liberec ile anlaşma sağlandığı, 21 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Mahmic'in 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2 gol atarak takımının en golcü oyuncusu olduğu aktarılan açıklamada, Almanya Bundesliga, İskoçya Premiership, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da yer alan kulüplerden transfer talepleri almasına karşın genç oyuncunun Çorum FK forması giymeyi tercih ettiği vurgulandı.

Fotoğraf : Çorum FK/AA

Avusturya'nın Wels kentinde dünyaya gelen Ermin Mahmic'in, futbol eğitimini ülkesinde tamamladıktan sonra Lafnitz ve Slovan Liberec takımlarında forma giydiği kaydedilen açıklamada, genç futbolcuya kırmızı-siyahlı forma ile başarı dilekleri iletildi.