Dolar
44.08
Euro
51.21
Altın
5,106.49
ETH/USDT
2,078.30
BTC/USDT
70,978.00
BIST 100
12,989.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Kültür

Ukrayna'daki demir yolu çalışanlarının hikayeleri İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 4. yılında savaşın izlerini anlatan "Iron People" fotoğraf sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi'nde açıldı.

Ahmet Esad Şani  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Ukrayna'daki demir yolu çalışanlarının hikayeleri İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

İstanbul

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Hollanda ve Ukrayna'nın İstanbul Başkonsoloslukları iş birliğiyle Türkiye'ye getirilen sergi, savaşın başladığı ilk andan itibaren birer kurtarma görevlisine dönüşen Ukraynalı demir yolu çalışanlarının zorlu mücadelesine odaklanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hollandalı belgesel yapımcısı ve fotoğrafçı Jelle Krings'in objektifinden yansıyan kareler, bugüne kadar 6,5 milyon sivili güvenli bölgelere ulaştıran 230 bin demir yolu işçisinin hikayesini ele alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rahmi M. Koç Müzesi Genel Müdürü Mine Sofuoğlu, tarih boyunca demir yollarının savaşta ve barışta hayatı sürdüren kritik unsurlardan biri olduğunu belirterek, "Sergi, demir yolunun bir ulaşım aracından öte, bir direniş ve umut hattına nasıl dönüştüğünü çarpıcı bir görsel anlatımla ortaya koyuyor. Bu sergiyi raylı ulaşım bölümümüzde ağırlamak, koleksiyonumuzun tarihsel perspektifi ile günümüzün insani gerçekliği arasında güçlü bir bağ kurmamıza imkan tanımakta." ifadelerini kullandı.

"Savaşın ilk üç buçuk yılını demir yolu işçileriyle geçirdim"

Hayatta kalmak için hareket halindeki bir ulusun portresini demir yolu işçilerinin mücadelesi üzerinden anlatan fotoğraf sanatçısı Jelle Krings, serginin hazırlık sürecine ilişkin, "Ukrayna'daki savaşın ilk üç buçuk yılını ülke genelindeki demir yolu işçileri ve aileleriyle geçirdim. Onların öyküsünü Türkiye'ye getirmek gerçek bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Daan Huisinga ise savaşın başlangıcından bu yana sivil ulaşım ve insani lojistik açısından hayati rol üstlenen demir yolu çalışanlarının mücadelesinin, Ukraynalıların cesaretini ve zorlu koşullar altında süren direncini ortaya koyduğunu kaydetti.

Savaşın insani boyutuna ayna tutan "Iron People" sergisi, 22 Mart'a kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nin Tersane Binası'nda ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten Yomra Sahili'nde görme engelliler için erişim eksikliğine "ayrımcılık" cezası
Kars'ta sulak alanlar dondu, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu
Azerbaycan'da, Bayraktar TB2 uzmanlık kursu ilk mezunlarını verdi
Renk cümbüşüne dönen çiçek mezatlarını Kadınlar Günü heyecanı sardı
Yasa dışı bahis gelirlerini akladığı iddia edilen 20 zanlı hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

Ukrayna'daki demir yolu çalışanlarının hikayeleri İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Ukrayna'daki demir yolu çalışanlarının hikayeleri İstanbul'da sanatseverlerle buluştu

Hocalı Katliamı'nın 34. yılı nedeniyle Meclis'te anma programı düzenlendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet