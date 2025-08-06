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Teknoloji, Kültür, Yapay zeka

Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali 9-11 Aralık'ta düzenlenecek

Yapay zeka temalı Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali'nin (T-AIFF) ikincisi 9-11 Aralık'ta Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Fatih Türkyılmaz  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Türkiye Uluslararası Yapay Zeka Film Festivali 9-11 Aralık'ta düzenlenecek

İstanbul

Festivalden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında yapay zeka ile üretilen film gösterimlerinin yanı sıra festivalin ilk senesinde olduğu gibi çeşitli eğitim ve atölye çalışmaları ile çalıştay ve paneller düzenlenecek.

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Uluslararası ve ulusal kategorilerde yarışacak kısa filmler arasından "En İyi Kısa Film" ve "En İyi Animasyon Film" dallarında ödüller takdim edilecek.

Festivale, 1 Kasım'a kadar "https://filmfreeway.com/AITFF" adresinden başvuru yapılabilecek.


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