Dolar
42.62
Euro
50.18
Altın
4,230.69
ETH/USDT
3,192.90
BTC/USDT
90,256.00
BIST 100
11,236.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Kültür

Türk sineması, Azerbaycan ve Asya ülkeleriyle yeni projeler geliştirecek

Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali kapsamında düzenlenen Doğu Ülkeleri Film Marketi'nde, Sinema Genel Müdürlüğünce kurulan Türkiye standında ortak yapımlara yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

Fatma Nur Candan  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Türk sineması, Azerbaycan ve Asya ülkeleriyle yeni projeler geliştirecek

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'daki festival kapsamında, 8-9 Aralık'ta Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Ülkeleri Film Marketi'nde Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye standı kurularak, uluslararası işbirliklerine yönelik önemli temaslar sağlandı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile etkinliğe katılan yapımcı, yönetmen ve sektör temsilcileri, birçok görüşme gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye standını, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve diğer katılımcı ülkelerin yetkilileri de ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca ana teması uluslararası ortak yapımlar olan Resmi Panel düzenlendi. Panele, Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Özbekistan ve İtalya'dan sinema alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Panelde, bölgesel işbirliklerinin artırılması, ortak yapım modellerinin geliştirilmesi ve kültürel işbirliğinin sinema aracılığıyla güçlendirilmesi konuları ele alındı.

"Networking çalışmaları her şeyden önemli"

Panelde konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin ortak yapımlara verdiği önemi vurgulayarak, özellikle Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle sinema alanındaki işbirliği potansiyelinin her geçen gün arttığını belirtti.

Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun ve profesyonel ağların geliştirilmesinin sürdürülebilir ortak yapımlar için kilit rol oynadığını ifade eden Güven, her şeyden önemli olan noktanın, sinemacıların birbiriyle tanışmasının sağlanacağı networking çalışmaları olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Konya'da yer altı su kuyularında "akıllı" dönem başlıyor
Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Konaklama yerleri için itfaiye raporu zorunluluğunun kapsamı netleştirildi
Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı

Benzer haberler

Türk sineması, Azerbaycan ve Asya ülkeleriyle yeni projeler geliştirecek

Türk sineması, Azerbaycan ve Asya ülkeleriyle yeni projeler geliştirecek

Boş kalan hac kontenjanları için 18 Aralık'a kadar ek başvuru süresi tanındı

Afetlerde kesintisiz iletişim için akademisyen ve amatör telsizciler işbirliği yaptı

Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor

Hakkari'deki kayak merkezi yeni sezon için gün sayıyor
Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinde enerji ve diplomasi trafiği

Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinde enerji ve diplomasi trafiği
MEB'in "Aile Okulu"ndan 150 bini aşkın veli yararlandı

MEB'in "Aile Okulu"ndan 150 bini aşkın veli yararlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet