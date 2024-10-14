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Kültür

Tunceli Müzesi ekipleri, kültürel varlıkların tespit ve tescili için sahada

Tunceli'de Müze Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarıyla kültürel varlıkların tespit ve tescilini yapıyor.

Sidar Can Eren  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Tunceli Müzesi ekipleri, kültürel varlıkların tespit ve tescili için sahada Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Sarp dağların arasında yer alan Tunceli, doğal güzelliklerinin yanı sıra Pertek Kalesi, Sağman Külliyesi, İn Delikleri, Ergen Kilisesi, Tağar Köprüsü gibi tarihi yapılarıyla da dikkati çekiyor.

Geçmişte pek çok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, binlerce yıllık köprüler, kaleler, çeşmeler, kiliseler, höyükler ve mezar taşları bulunuyor.

Tunceli Müzesi ekipleri de bölgedeki kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılması için çalışma yürütüyor.

Haftanın belirli günlerinde araziye çıkan Müze Müdürü Kenan Öncel ile müzede görevli arkeolog Özgür Şahin, Selçuk Gündü, sanat tarihçi Semra Çağlayan ve Ali Haydar İmre, il merkezi ile 7 ilçedeki kültürel varlıkları inceleyip son durumlarıyla ilgili bilgi sahibi oluyor.

Bazı eserleri tescilleyip turizme kazandıran ekipler, definecilik ve kaçak kazı faaliyetlerine karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor.

Güvenlik güçleriyle ortak hareket ediyorlar

Jandarma ve emniyetle ortak hareket eden müze görevlileri, çeşitli sebeplerle tahrip olan tarihi eserleri de müzeye getiriyor.

Gerekli restorasyon ve konservasyon işlemleri yapılan eserler, müzenin vitrinlerinde sergileniyor ya da depolarda muhafaza altında tutuluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA muhabirine, Tunceli'nin her geçen gün daha çok turisti ağırlamaya başladığını söyledi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde turizm çalışmalarına devam ettiklerini belirten Ulaşoğlu, "Müzemizle alanda başlattığımız çalışmalarla tarihi ve kültürel varlıklarımızın tespit ve tescilini yapıyoruz. Bu çalışmalar sırasında da kentimizde çeşitli dönemlere ait bulgularla karşılaşabiliyoruz. Bu bakımdan ilimiz sadece doğal zenginlikleriyle değil, tarihi varlıkları ve kültürel değerleriyle de ön plana çıkıyor." dedi.

"Bilinçsiz ve gizli yapılan kazılar kültürel mirasa zarar vermektedir"

Ulaşoğlu, kentteki tescilli varlık sayısının 200'ü geçtiğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini anlattı.

Müze ekiplerinin sürekli sahada olduğuna dile getiren Ulaşoğlu, "İlimizde insanların kaçak kazıya yönelmesi nedeniyle bazı problemler yaşanıyor. Bu tür durumlar ilimizin tarihi ve kültürel değerlerini tahrip etmektedir. Bilinçsiz ve gizli yapılan kazılar kültürel mirasa zarar vermektedir." ifadelerini kullandı.

Ulaşoğlu, Tunceli'de Akkoyunlulardan kalma mezar taşlarının bulunduğunu belirterek, "Çalışmalarımız sırasında çoğu at, koç ve koyun biçimli mezar taşlarının tahrip olduğunu ve iyi korunamadığını fark ettik. Bir kenara atılmış olan mezar taşlarını müzemizde muhafaza altına almaya çalışıyoruz ayrıca bu mezar taşlarının konservasyon ve restorasyon işlerinin yapılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

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