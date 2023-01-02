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Kültür

Tuluyhan Uğurlu, Cumhuriyetin 100. yılında 100 konser verecek

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla yurt içinde ve dışında 100 noktada müzikseverlerle buluştu.

Ömer Faruk Yıldız   | 02.01.2023
Tuluyhan Uğurlu, Cumhuriyetin 100. yılında 100 konser verecek

İstanbul

Usta piyanist, ilk performansını 14 Ocak'ta İstanbul Trump Sahne'de gerçekleştirecek, ilerleyen tarihlerde Ankara, Hatay, İzmir ve Adana'da dinleyicileriyle bir araya gelecek.

Program kapsamında Uğurlu, yurt dışında da Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan ve Almatı kentlerinde konser verecek.

Konserlerinde Uğurlu, 100. yıl için hazırladığı "Güneş Ülke Anadolu", "Mustafa Kemal Atatürk ve Güneşin Askerleri", "Göklerle Ortak Tarihimiz" ve "Cumhuriyetin Trenleri" isimli projelerini görsel sunum eşliğinde seslendirecek.

Tuluyhan Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu konserlerin sanat yaşamının en önemli projelerinden birini oluşturduğunu belirterek, "Tam bağımsız Türkiye bilincini yaygınlaştırmak, genç kuşakları Anadolu aydınlanmasından haberdar etmek ve geleceğe parlayan bir Cumhuriyet meşalesi bırakmak için 100. yıl konserlerime katılın. Bu coşkuyu birlikte yaşayalım." ifadelerini kullandı.

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