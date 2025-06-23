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Kültür

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede birçok etkinlik düzenlenecek.

Ömer Mirza Şeker  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Azerbaycan Ulusal Halı Müzesi'nde yarın "The Tale of Malikmammad Marionette Puppet Theatre Performance" gösterisi sahnelenecek.

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Documentary New Zealand Trust'ın her yıl "Life Unscripted" sloganıyla düzenlediği "Doc Edge" belgesel film festivali, Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentinde 25-29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

ABD'nin Teksas şehrinde düzenlenen, Teksas ve çevresinde yapılmış veya bölgeden insanların yer aldığı filmleri kapsayan "Oak Cliff Film Festivali" 26-29 Haziran'da sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

"Raindance Film Festivali", İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 Haziran'a kadar devam edecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Champs-Elysees Film Festivali" ve İngiltere'de düzenlenen belgesel festivali "Sheffield DocFest" bugün sona eriyor.

Konserler

İtalyan tenor Andrea Bocelli 27 ve 28 Haziran'da İtalya'nın Pompei kentinde sanatseverlerle buluşacak.

Sahne adıyla Ed Sheeran olarak bilinen Edward Christopher, 28 ve 29 Haziran'da Almanya'nın Stuttgart şehrinde konser verecek.

​​​​​​​ABD'li rapçi Chris Brown 26 Haziran'da İngiltere'nin Birmingham, 28 Haziran'da İrlanda'nın Rathfarnham, 50 Cent ise 28 Haziran'da Almanya'nın Hannover kentinde sahne alacak.

Avrupa'da bu hafta birçok rock konseri dinleyicilerle buluşacak

Dünyaca ünlü rock müzik grubu Metallica 25 Haziran'da İskoçya'nın Glasgow, 28 Haziran'da da Galler'in Cardiff şehrinde konser verecek.

AC/DC grubu 26 Haziran'da Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da, 30 Haziran'da ise Almanya'nın başkenti Berlin'de müzikseverlerle buluşacak.

Avrupa turnesi kapsamında bu ay İstanbul'da da konser veren Guns N' Roses, bugün ve 26 Haziran'da İngiltere, 29 Haziran'da ise Danimarka'da sahne alacak.

Iron Maiden, 25 Haziran'da İrlanda'nın Dublin, 28 Haziran'da İngiltere'nin Londra, 30 Haziran'da da İskoçya'nın Glasgow kentinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

Xero adıyla 1996'da kurulan ABD'li müzik grubu Linkin Park, yarın İtalya'nın Milano, 26 Haziran'da Hollanda'nın Arnhem, 28 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da sahne alacak.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 7 film vizyona girecek.

Joseph Kosinski'nin yönettiği, senaryosunu Ehren Kruger'in kaleme aldığı ve başrollerinde Brad Pitt, Javier Bardem ve Kerry Condon'ın oynadığı "F1" 27 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Amerikan bilimkurgu korku filmi "Megan"ın devam filmi "M3gan 2.0", Rebecca Lenkiewicz tarafından yazılıp yönetilen "Hot Milk", River Gallo'nun senaryosundan uyarlanan ve Esteban Arango'nun yönettiği "Ponyboi" 27 Haziran'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Karl R. Hearne tarafından yazılan, yönetilen ve yapımcılığı üstlenen, Dale Dickey'nin intikam peşinde koşan bir büyükanneyi canlandırdığı Kanada yapımı gerilim filmi "The G" 27 Haziran'da beyaz perdeye yansıyacak.

ABD'de ayrıca 25 Haziran'da "Lost Weekend" ve 27 Haziran'da "Ice Road: Vengeance" filmleri de vizyonda olacak.

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