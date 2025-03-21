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Bilkent Şehir Hastanesi'nde Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde "21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Bilkent Şehir Hastanesi'nde Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

Aileleriyle Çocuk Hastanesi bölümüne gelen down sendromlu çocuklar, burada atölye çalışmaları, müzik, yüz ve el boyama etkinlikleri yaptı.

Etkinliklerde çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, down sendromuna dikkati çekmek ve bu kişilere yardımcı olabilmek için etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Yapılan etkinliğe katılan çocukların ve ailelerin çok mutlu olduğunu belirten Özbek, "Down sendromlu çocuklar, multidisiplinel ve dikkatli bir bakımla topluma kazandırılabilir çocuklar. Çocuklar büyüdüler diye aileler çocuklarını hastaneye getirmek istemiyor. Biz büyüyen çocuklara da aynı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

"Çocukların artı 1 ile bizim yanımızda olduklarını bilmemiz lazım"

Çocuk ve Beyin Sinir Cerrahisi bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Harun Demirci ise down sendromlu çocukların toplumun bir parçası olduğunu, toplumda aktif rol alabileceklerini göstermek amacıyla etkinliğin düzenlendiğini dile getirdi.

"Çocukların artı 1 ile bizim yanımızda olduklarını bilmemiz lazım." diyen Demirci, "Onların bizden farklı olmadığını, onlara destek olmamız gerektiğini toplumun her bireyi bunu bilmesi lazım." ifadesini kullandı.

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