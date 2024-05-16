Dolar
32.27
Euro
35.08
Altın
2,378.05
ETH/USDT
2,937.50
BTC/USDT
65,451.00
BIST 100
10,319.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Yaşam

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Erzurum'da düzenlendi

Tevhid Furkan Nehri  | 16.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Erzurum'da düzenlendi

Erzurum

TRT'nin, milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla kuruluşunun 60. yılı kapsamında düzenlediği "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki, Erzurum'da yapıldı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen konserde, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne aldı.

Mustafa Acar'ın koro şefliğini yaptığı konsere yoğun ilgi gösteren Erzurumlular, türkülere de eşlik etti.

TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme'de canlı olarak yayınlanan konsere Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TRT Radyo Dairesi Başkanı Hamit Yaz, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Erzurum'un ardından "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" programları, 30 Mayıs'ta Gaziantep'te, 13 Haziran'da Niğde'de ve 27 Haziran'da Samsun'da devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
TRT
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Osmaniye'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da hafriyat depolama ücretlerine yüzde 449'a varan oranda zam yapıldı
Kırklareli'nde atık yağ tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile mücadelemizi daha etkin kılacak adımlar üzerinde durduk

Benzer haberler

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Erzurum'da düzenlendi

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri"nin ilki Erzurum'da düzenlendi

Aşık Mahzuni Şerif'in vefatının 22. yılına özel belgesel izleyiciyle buluşacak

TRT'nin dijital platformu tabii'de yayınlanacak "Çırak" dizisinin çekimleri tamamlandı

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı: tabii, sadece TRT projesi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir projesidir

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı: tabii, sadece TRT projesi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir projesidir
TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin 1. yılı kutlandı

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin 1. yılı kutlandı
TRT'nin dijital platformu tabii 1 yaşında

TRT'nin dijital platformu tabii 1 yaşında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet