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Kültür

Muharrem ayına özel içerikler, TRT radyo ve televizyonlarında yayınlanacak

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayına özel hazırlanan içerikler, TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 25.06.2025 - Güncelleme : 25.06.2025
Muharrem ayına özel içerikler, TRT radyo ve televizyonlarında yayınlanacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak Muharrem ayında, Kerbela hadisesiyle gönüllerde derin izler bırakan önemli olaylara ilişkin özel programlar yayınlanacak.

Ali Bektaş'ın sunumu ve konuklarının Muharrem ayını anlatımıyla gerçekleşecek "Ehl-i Beyt Aşkına" programı, 5 Temmuz'da saat 21.15'te TRT 1'de yayınlanacak.

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Muharrem ayının manevi derinliğini edebiyat ve düşünce dünyasıyla harmanlayan "Muharrem Ayı Özel Yayını", yarından itibaren 5 Temmuz'a kadar her gün saat 18.30'da TRT 2'de ekrana gelecek.

İslam alemi için tarihsel ve derin bir acı taşıyan Kerbela'yı merkeze alan "Masum: Niyetin Taşıyıcısı" belgeseli, 5 Temmuz'da 21.00'de TRT Belgesel'de sunulacak.

TRT Türk ekranlarında 5 Temmuz'da gün boyu "Sufi Klip Müslüm Gürses-Ah Hüseyinim Ah" ve "Sufi Klip Murat Belet-Matem Ayı" programları izlenebilecek.

TRT Müzik'te Muharrem ayına özel çok sayıda yayın yapılacak

Çeşitli coğrafyalarda farklı icra tavırlarıyla Muharrem ayının manasını yansıtan mersiyeler, ay boyunca her gün saat 10.45'te TRT Müzik'te "Mah-ı Muharrem'de Mersiyeler" programında izleyiciyle buluşacak.

Sedat Akdağ yönetimindeki deyiş ve nefes dinletisi "İkrar-El Ele, El Hakk'a", TRT Müzik'te 30 Haziran'da saat 23.00'te ekranda olacak.

Muharrem ayının maneviyatını yansıtmak amacıyla hazırlanan "Ehl-i Beyt Aşkına" programı, Dünya Tekin, Orhan Karaağaç, Fatih Koca, Elif Avcı, Fatih Demirhan ve Seval Eroğlu'nun icralarıyla 5 Temmuz'da saat 22.45'te TRT Müzik'te ekrana gelecek.

Nahide Saygün Akkal, Ertan Çıngı, Sercan Direk ve Çiğdem Elmas'ın yorumlarıyla "Aşık Davut Sular Dinletisi", 7 Temmuz'da saat 23.00'te TRT Müzik'te izlenebilecek.

"Hz. Ali Deyiş ve Nefes Dinletisi" programı, 14 Temmuz'da saat 23.00'te, Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu'nda icra edilen "Şah Hatayi Dinletisi" de 21 Temmuz'da saat 23.00'te TRT Müzik'te gösterilecek.

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