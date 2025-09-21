Dolar
Kültür, Portre

Tiyatroyu sokağa taşıyan güler yüzlü sanatçı: Hadi Çaman

Türk tiyatrosuna kendi kurduğu sahnelerle yeni bir soluk getiren, canlandırdığı sıcak ve babacan karakterlerle izleyicinin beğenisini kazanan usta oyuncu, yönetmen ve yazar Hadi Çaman, vefatının 17. yılında anılıyor.

21.09.2025
Tiyatroyu sokağa taşıyan güler yüzlü sanatçı: Hadi Çaman

İstanbul

Kastamonu'da 13 Şubat 1943'te dünyaya gelen Çaman, lise eğitimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı.

Çaman, ailesinin isteğiyle İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolsa da içindeki sahne tutkusu ağır bastı ve eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

Sanat hayatına lise yıllarında amatör tiyatro topluluklarında başlayan Çaman, konservatuvar eğitimi sırasında ve sonrasında profesyonel kariyerine önemli adımlarla başladı.

Çaman, İlk olarak Dormen Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Ardından Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu gibi dönemin önemli topluluklarında rol alarak tecrübe kazandı.

"Tiyatroyu sokağa indirmek istedim"

Hadi Çaman'ın Türk tiyatrosundaki en önemli adımlarından biri, 1982'de kendi tiyatrosu olan Yeditepe Oyuncuları'nı kurması oldu.

Sanatçı, bir röportajında bu adımı atma nedenini, "Tiyatroyu o kristal avizeli, ulaşılmaz yerlerden sokağa indirmek, halkın anlayacağı dilden, sıcak oyunlar yapmak istedim." sözleriyle açıklamıştı.

Bu sahne ile hem kendi oyunlarını yönetme ve sergileme fırsatı buldu hem de sayısız genç yeteneğe kapı açarak onları tiyatro dünyasına kazandıran usta sanatçı, sonrasında kendi adını taşıyan Hadi Çaman Tiyatrosu'nu da kurarak tiyatro yapımcılığını ve yönetmenliğini sürdürdü.

Çaman, oyuncu Tolga Çevik gibi birçok ünlü ismin kariyerindeki ilk adımları atmasına olanak sağlayarak, meslektaşları tarafından "gençlerin önünü açan bir okul" olarak tanımlandı.

Deneyimlerini "Güzelliklere Merhaba" kitabıyla anlattı

Tiyatro kariyerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Çaman, asıl şöhretini ve geniş kitlelerce tanınmasını 1990'lı ve 2000'li yıllarda rol aldığı televizyon dizileriyle sağladı.

Çaman, "Görgüsüzler", "Gülbeyaz" ve "Hisarbuselik" gibi popüler dizilerde canlandırdığı sıcak, güler yüzlü ve babacan karakterlerle izleyicinin hafızasında "evinizin sanatçısı" olarak yer edindi.

Sanatın yazınsal yönüyle de ilgilenen ve çeşitli gazetelerde köşe yazıları kaleme alan Çaman, deneyimlerini ve hayata dair gözlemlerini aktardığı "Güzelliklere Merhaba" eserini de yazdı.

Çaman, Sanat hayatı boyunca Avni Dilligil ve İsmail Dümbüllü gibi prestijli tiyatro ödüllerinin de sahibi oldu.

Usta sanatçı, pankreas kanseri tedavisi gördüğü hastanede 22 Eylül 2008'de, 65 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatroyu sokağa taşıyan güler yüzlü sanatçı: Hadi Çaman

Tiyatroyu sokağa taşıyan güler yüzlü sanatçı: Hadi Çaman

