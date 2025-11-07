Dolar
Kültür

"Michael" 24 Nisan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak

Jaafar Jackson, Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller ve Colman Domingo'nun başrolleri paylaştığı "Michael" 24 Nisan 2026'da vizyona girecek.

07.11.2025
"Michael" 24 Nisan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak

İstanbul

Antoine Fuqua'nın yönettiği, John Logan'ın senaryosunu kaleme aldığı film, Michael Jackson’ın müziğin ötesine geçen hayatını sinema perdesine aktarıyor.

Hem sahne dışındaki yaşamına hem de erken solo kariyerinin en ikonik performanslarına ışık tutan yapım, sinemaseverlere Michael Jackson’ı yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Filmin yapımcılığını Graham King ile John Branca üstlendi.

"Michael" 24 Nisan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak

"Michael" 24 Nisan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak

