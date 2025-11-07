"Michael" 24 Nisan 2026'da sinemaseverlerle buluşacak
Jaafar Jackson, Nia Long, Laura Harrier, Juliano Krue Valdi, Miles Teller ve Colman Domingo'nun başrolleri paylaştığı "Michael" 24 Nisan 2026'da vizyona girecek.
İstanbul
Antoine Fuqua'nın yönettiği, John Logan'ın senaryosunu kaleme aldığı film, Michael Jackson’ın müziğin ötesine geçen hayatını sinema perdesine aktarıyor.
Hem sahne dışındaki yaşamına hem de erken solo kariyerinin en ikonik performanslarına ışık tutan yapım, sinemaseverlere Michael Jackson’ı yakından tanıma fırsatı sunuyor.
Filmin yapımcılığını Graham King ile John Branca üstlendi.
