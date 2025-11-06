Dolar
Kültür, Yapay zeka

Pompeiopolis Antik Kenti'nin yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu

Roma döneminde Paflagonya bölgesinin başkenti olan Pompeiopolis'in, yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu.

Bilal Kahyaoğlu  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Pompeiopolis Antik Kenti'nin yapay zeka ile tanıtım filmi oluşturuldu Fotoğraf: Hamza Sefa Yılmaz/AA

Kastamonu

Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Paflagonya bölgesinin en büyük kentlerinden biri olan Pompeiopolis Antik Kenti hakkında Taşköprü Belediyesi tarafından yapay zeka ile tanıtım filmi hazırlandı.

Pompeiopolis dönemindeki günlük yaşantının ele alındığı filimde, günümüzde antik kentten çıkarılan bazı kalıntıların o günkü durumları gösterildi.

Filmin devamında yıkılan ve tahrip olan antik kentin, yapılan çalışmalar sonucunda tekrar ayağa kaldırılması da yapay zeka ile aktarıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pompeiopolis'te kazı çalışmalarının 2006 yılından itibaren devam ettiğini söyledi.

Son yıllarda hızlı mesafe aldıklarını anlatan Arslan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve sponsorlarımızın desteğiyle kazımızın hız kazandığı ortaya çıkan verilerle de gözüküyor. Burası Paflagonya'ya başkentlik yapmış Pompeiopolis Antik Kenti. Burada çok değerli eserler var. Karadeniz'in en önemli kazısının olduğu noktadayız. 2400 metrekarelik villası olan Türkiye'de üçüncü Roma kenti burası." dedi.

Pompeiopolis Antik Kenti'nin Kastamonu ve Karadeniz turizmine önemli katkıda bulunacağını ifade eden Arslan, kentin dönemin dini merkezleri arasında yer aldığını da ifade etti.

Arslan, yapay zekanın son zamanlarda büyük ilgi gördüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz de bunu 'neden Pompeiopolis'in geçmişini canlandıran bir film yapmak için kullanmayalım' diye düşündük. Hemen çalışmalara başladık ve bunun birinci etabını yaptık. Başka bir projemiz daha var. İki ay içinde kısa bir film çekimi yapılacak. Yine yapay zekayla. On dakikalık bir film olacak. Onun daha çok etkili olacağını düşünüyoruz. Onu dünya basınına da servis edeceğiz. Dünya Mirası Kastamonu İnsiyatif Grubu'yla burada bir program düzenledik. Taşköprü'de Pompeiopolis Film Festivalini de düşünüyoruz. Şu an çalışmalarını yapıyoruz, gerekli girişimlerde bulunuyoruz, hemen hemen altyapısını da oluşturduk. İnşallah Bakanlığa da başvurarak Pompeiopolis Film Festivali Kastamonularla buluşacak. Yurt dışından da en az 5 yabancı filmin bu yarışmaya katılması gerekiyor. Hemen hemen onlar da hazır. Bunun da buraya farklı bir ivme kazandıracağını düşünüyoruz."

Ziyaretçilerin daha iyi gezebilmeleri için yürüyüş yollarının oluşturulmasını amaçladıklarını anlatan Arslan, "Bunların neticesinde ilçemizin, Kastamonu'nun ve bölgenin kültür turizmini geliştirecek. Bütün hedefimiz bu. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansımızla bir protokol imzaladık, girişteki sunum merkezinden elden geçirilecek ve teknik destek verilecek. Oranın bir müze niteliği kazanmasını istiyoruz. Amacımız buranın hızlı bir şekilde turizme açılması ve Örenyeri olarak tescilinin yapılması. Buranın kadim bir şehir olduğunu ülkeye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

