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Kültür

Tatilciler Kapadokya'da alışılmışın dışında yoğunluk oluşturdu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla konaklama tesislerinde doluluk oranının yüzde 100'e yaklaştığı Kapadokya'daki turizmciler yoğunluktan memnun.

Behçet Alkan  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Tatilciler Kapadokya'da alışılmışın dışında yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Bayram tatilini dinlenmek için fırsata çevirerek Kapadokya'ya gelen yerli turistler, bölgedeki insan ve araç hareketliliğini üst noktaya taşıdı.

Yoğunluk nedeniyle özellikle Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Ortahisar, Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyündeki turizm merkezleri çevresinde alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkıyor.

Kilometrelerce uzanan araç kuyrukları dolayısıyla trafik sıkışıklığının yaşandığı Kapadokya'da tatilciler, peribacalarıyla kaplı vadilerin yanı sıra müze ve ören yerlerini ziyaret ediyor.

Otel ve misafirhanelerde yatak kapasitesi yaklaşık 50 bin olan Kapadokya'da, tüm konaklama tesislerindeki doluluğun yanı sıra günübirlik ziyaretçilerle turizm merkezlerinde de tam doluluk yaşanıyor.

Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, turizm sezonunun bayram tatili ile başladığını belirterek, bölgeye gösterilen ilgiden turizmcilerin memnun olduğunu kaydetti.

9 günlük bayram tatilinde görülen yoğunluğun hareketli sezonun habercisi olduğunu dile getiren Onur, şöyle konuştu:

"Kapadokya, insanların dinlenmek, gezip görmek, tanımak için gelebileceği tarih ve doğanın buluştuğu önemli bir yer. Hem çevre illerden günübirlik ziyaretçilerimiz hem de farklı şehirlerden tatil için konaklamalı olarak bölgeye gelenler çok fazla. Trafiğin çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bayram tatili turizme olumlu yansıdı. Turizm sezonunun da yoğun geçeceğini düşünüyoruz. Kapadokya, dünyada ve Türkiye'de alternatifi olmayan özel bir konuma sahip. Buraya gelen konuklar, sıcak hava balon turlarının yanı sıra at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katılabilirken, yaya olarak da UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki bölgenin turizm merkezlerini ziyaret edebiliyor."

Bölgeyi gezen Ahmet Yalkın ise bayram tatili için Kapadokya'ya geldiklerini belirterek, "Kapadokya dünyanın en güzel yerlerinden biri. Burayı çok seviyoruz ve her yıl geliyoruz. Ürgüp ve Göreme'yi gezdik." diye konuştu.

Ailesiyle bölgeye gelen Ergün Işık da Kapadokya'nın tarihi, doğal ve kültürel değerlerine hayranlık duyduğunu belirterek, "Bayram tatilinde burayı görüp gezmek istedik. Burası çok otantik bir yer, herkesin görmesini tavsiye ederim. Ankara'da yaşadığım için sık sık Kapadokya'ya geliyorum." ifadelerini kullandı.

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