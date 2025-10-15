Dolar
41.84
Euro
48.69
Altın
4,200.79
ETH/USDT
4,118.30
BTC/USDT
112,517.00
BIST 100
10,355.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Tarihi caminin avlusundaki 1358 yaşındaki zeytin ağacında hasat zamanı

Hatay'da tarihi Payas 2. Selim Camisi'nin avlusunu gölgelendiren 1358 yaşındaki anıt zeytin ağacının dallarında yetişen zeytinler özenle toplanıyor.

Ali Kemal Zerenli  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Tarihi caminin avlusundaki 1358 yaşındaki zeytin ağacında hasat zamanı Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Mimar Sinan tarafından 1574 yılında inşa edilen Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'ndeki Payas 2. Selim Camisi, avlusunda asırlardır ayakta duran zeytin ağacını barındırıyor.

"Anıt ağaç" tesciline 1976'da kavuşan zeytin ağacı, meyve vermeye devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabay Düzenli'nin 2010'da yaptığı incelemeyle yaşı belirlenen 1358 yıllık ağaç, 8 metrelik tepe çapıyla caminin avlusunu gölgelendiriyor.

Tescilli ağaçta yetişen zeytinler, her yıl ekim ayının ikinci haftasında özenle toplanıp yağa dönüştürülüyor.

"Gözümüz gibi bakıyoruz"

Payas 2. Selim Camisi'nin imam hatibi İbrahim Gülcü, AA muhabirine, ağaçtan yılda ortalama 300 kilogram zeytin toplandığını söyledi.

Hasadın dikkatli yürütüldüğünü belirten Gülcü, "Önceki yıllarda ağacımızın zeytinyağından bir miktar Cumhurbaşkanı'mıza hediye olarak gönderilmişti." dedi.

Gülcü, 4 yıl önce hastalık görülen ağaca tedavi uygulandığını ifade ederek, "Ağacımız asırlara meydan okuyor, biz de ona gözümüz gibi bakıyoruz. Yaşına rağmen zeytin vermeye devam ediyor. Buraya gelen misafirlerin dikkatini çekiyor. Ben de din görevlisi olarak misafirlere ağacın tanıtımını yapıyorum. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ağacın devamlı takibini yapıyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye hızla artması beklenen enerji talebini karşılamada kapsamlı ve esnek "Türk yolu"nu benimsiyor
Türkiye genelinde bu yıl yağış verileri son 52 yılın en düşük seviyesine indi
Prof. Dr. Sözbilir, İzmir ve Batı Anadolu'daki sismik hareketliliği değerlendirdi
DMM, "Türkiye'nin bazı Hristiyan topluluklara mensup yabancı uyruklu kişileri sınır dışı ettiği" iddiasını yalanladı
FETÖ'nün "askeri ve öğrenci mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Tarihi caminin avlusundaki 1358 yaşındaki zeytin ağacında hasat zamanı

Tarihi caminin avlusundaki 1358 yaşındaki zeytin ağacında hasat zamanı

Depremlerin vurduğu Hatay'da 11,2 kilometrelik atık su tüneli inşa ediliyor

Bakan Kurum: Küllerinden doğan Hatay'ımız yeniden göz kamaştırıyor

Antakya Antik Hipodrom ve çevresindeki kazı çalışmaları devam ediyor

Antakya Antik Hipodrom ve çevresindeki kazı çalışmaları devam ediyor
Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Hatay'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
105 yaşında vefat eden Kore gazisinin yanından ayırmadığı madalyaları oğluna emanet

105 yaşında vefat eden Kore gazisinin yanından ayırmadığı madalyaları oğluna emanet
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet