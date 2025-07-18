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Kültür

Sümela Manastırı yılın ilk yarısında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı

Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın sarp yamaçlarındaki kayaların oyulmasıyla inşa edilen Sümela Manastırı, ocak-haziran döneminde 151 bin 315 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Hamza Önder Kuloğlu  | 18.07.2025 - Güncelleme : 18.07.2025
Sümela Manastırı yılın ilk yarısında 151 bin 315 ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf:Hamza Önder Kuloğlu/AA

Trabzon

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan manastır, kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon rehberinde ilk sırada yer alıyor.

Turizm sezonuyla ziyaretçi potansiyeli artan Sümela Manastırı, doğa gezisi, dağ bisikleti ve foto safari gibi farklı alternatifleri misafirlerine sunuyor.

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"Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Kilisesi ile de dikkati çeken manastır, bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkılar sağlıyor.

Altındere Vadisi'ne gelen ziyaretçiler, minibüslere binerek manastıra ulaşacakları güzergahta yolculuk yapıyor.

Ziyaretçiler, daha sonra ormanlarla çevrili patika yolu yürüyerek manastıra ulaşıyor.

Her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlayan Sümela Manastırı'nı, yılın ilk yarısında 151 bin 315 kişi ziyaret etti.

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