Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan kopyası Hatay'da sergilenmeye başlandı
Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan kopyası, Hatay'da ilgililerin beğenisine sunuldu.
Hatay
Çorum'daki altın rafinerisinde 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, sergi için Antakya ilçesindeki alışveriş merkezine getirildi.
Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nde taktığı miğferin kopyasını inceleyen ziyaretçiler, fotoğraf çekti.
Miğfer, 20 Kasım'a kadar görülebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.