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Kültür

Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan kopyası Hatay'da sergilenmeye başlandı

Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan kopyası, Hatay'da ilgililerin beğenisine sunuldu.

Mehmet Bayrak   | 16.11.2022
Sultan Alparslan'ın miğferinin altından yapılan kopyası Hatay'da sergilenmeye başlandı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Çorum'daki altın rafinerisinde 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, sergi için Antakya ilçesindeki alışveriş merkezine getirildi.

Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'nde taktığı miğferin kopyasını inceleyen ziyaretçiler, fotoğraf çekti.

Miğfer, 20 Kasım'a kadar görülebilecek.

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