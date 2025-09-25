Dolar
41.47
Euro
48.82
Altın
3,752.02
ETH/USDT
4,048.70
BTC/USDT
112,076.00
BIST 100
11,403.74
Ekonomi

Altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa hazırlanıyor

Altının onsu bu yıl yatırımcısına yüzde 40'ın üzerinde kazandırırken, 1979'dan sonraki en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
İstanbul

Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler, altın fiyatlarını destekliyor. Bu gelişmelere Fed'in bağımsızlığına dair endişelerin de eklenmesi yatırımcıların altına yönelim hızını artırdı.

Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, bu gelişmelerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Aylık bazda bakıldığında, ons altın fiyatı ocakta yüzde 6,67, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26, nisanda yüzde 5,26, mayısta yüzde 0,03, haziranda yüzde 0,41 arttı. Altının onsu, temmuz ayında yüzde 0,39 değer kaybetti, ağustosta yüzde 4,8 değer kazandı. Ons fiyatı eylül ayında ise bugün itibarıyla yüzde 8,54 yükseldi.

Yılın başından bu yana rekor seviyesini 3 bin 791 dolara çıkaran altının onsu, bu dönemde yatırımcısına yaklaşık yüzde 43 kazandırdı. Ons altın 1979'dan bu yana en yüksek yıllık artışa doğru ilerliyor. Altının onsu 1979 yılında yatırımcısına yüzde 126,5 kazandırmıştı.

Capital Economics İklim ve Emtia Ekonomisti Hamad Hussain, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentilerinin artması, Bankanın bağımsızlığına ilişkin endişeler ve borç sürdürülebilirliği endişeleri, altın fiyatlarının rekor seviyelere çıkmasını desteklemiş görünüyor." dedi.

Hussain, büyük merkez bankalarının alımları ve Çin'deki güçlü yatırımcı talebi gibi bazı destekleyici unsurların altındaki yükseliş trendi için temel itici güç olmaya devam ettiğini belirtti.

Bu nedenle altın fiyatlarındaki yükseliş trendinin süreceği öngörüsünde bulunan Hussain, altının ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini ifade etti.

