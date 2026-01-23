Dolar
43.36
Euro
50.92
Altın
4,922.66
ETH/USDT
2,920.00
BTC/USDT
89,119.00
BIST 100
13,005.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Kültür

Sivaslı ahşap ustası, Selçuklu motiflerini 8 ayda mihraba işledi

Sivas'ta yaşayan ahşap ustası Süleyman Daştan, çivi kullanmadan Selçuklu motiflerini işleyerek yaklaşık 8 ayda mihrap yaptı.

Serhat Zafer  | 23.01.2026 - Güncelleme : 23.01.2026
Sivaslı ahşap ustası, Selçuklu motiflerini 8 ayda mihraba işledi Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Ahşap oyma ustası 47 yaşındaki Daştan, mobilya atölyesinde çeşitli desen ve motifleri, iskarpela yardımıyla ağaca sabırla milim milim işliyor.

Çocuk yaşlardan beri ahşapla iç içe olan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksekokulu Desinatörlük Bölümü mezunu Daştan, motif, desen, tasarım ve kompozisyon üzerine aldığı eğitim sayesinde özgün eserler ortaya koyuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süleyman Daştan, AA muhabirine, yaklaşık 25 yıldır icra ettiği unutulmaya yüz tutmuş ahşap oyma sanatını gelecek kuşaklara aktarmak için kurslar verdiğini söyledi.

Babasının ahşap ticareti yapması nedeniyle bu işe yatkınlığının çocuk yaşlara dayandığını anlatan Daştan, ahşap oyma sanatını öğrettiği bazı kişilerin meslek sahibi olduğunu belirtti.

Daştan, ağırlıklı olarak mihrap ve minber yaptığını vurgulayarak, dekoratif eserler ve hediyelik eşyalar da ürettiğini dile getirdi.

Kentteki tarihi bir cami için yaptığı mihrap hakkında bilgi veren Daştan, "Tamamen el oymasıyla yaptığımız bir çalışma. İnşallah şehrimizdeki tarihi bir camimizi yakında süsleyecek." dedi.

"Sivas, Selçuklu eserlerinin yoğun olduğu bir şehir"

Daştan, yaklaşık 8 ay gibi bir sürede tamamladığı mihrabın boyamasının kaldığını belirterek, ibadethaneyi süslemek amacıyla yaptıkları bir çalışma olduğunu söyledi.

Mihrapta Selçuklu figürlerini kullandığını kaydeden Daştan, şöyle konuştu:

"Bu eserde Selçuklu sentezi ağırlıklı çalıştım. Desenler ve süslemeler, Selçuklu'nun mermer ve taş işlemelerinde geometrik desenler içerisine yerleştirdiği rumilerden oluşan çalışmalar. Böylesini de ilk defa çalıştık. Selçuklu ve günümüzün sentezini ahşapta birleştirmiş olduk. Sivas, Selçuklu eserlerinin yoğun bulunduğu, Divriği Ulu Cami gibi bir şaheserin olduğu, Gökmedrese, Buruciye ve Çifte Minareli Medrese gibi eserlerin yapıldığı ve gelecek kuşaklara aktarılması adına korunduğu bir şehir. Bu eserlerden esinlenerek oradaki taş bezemeler ve süslemelerdeki desenleri ahşaba aktarmak istedik. Ahşaba aktardığımız desenler çok ama bir bütün, kompozisyon ve mihrap olarak hazırlayalım dedik. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum."

Ayetlerin, süslemelerin ve desenlerin tamamen el işçiliği olduğunu ve masif çam ağacı kullandığını vurgulayan Daştan, "Tacı ve yanlardaki bordürleri, Selçuklu'nun taşlara işlediği bezemelerin birebir aynısı. Selçuklu'nun taşa işlediğini biz ahşaba işlemiş olduk. Genelde rumi ağırlıklı yaprak ve iç içe geçmiş bezemelerden oluşan desenler ağırlıklı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sağanağın hasara yol açtığı Kumluca'da tespit çalışmaları başladı
Konya'da yılda 4 ilçenin ihtiyacı kadar içme suyu kayıp kaçakta engellendi
Bilirkişilik başvuru süresi 16 Şubat'a uzatıldı
Arnavutköy'de kontrolden çıkan İETT otobüsü ormanlık alana girdi
Bitlis'teki Nazik Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Sivaslı ahşap ustası, Selçuklu motiflerini 8 ayda mihraba işledi

Sivaslı ahşap ustası, Selçuklu motiflerini 8 ayda mihraba işledi

Sivas'ta Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi buz tuttu

Sivas'ta soğuk havayı test etmek isteyen esnaf, havaya savurduğu sıcak suyla kendini yaktı

Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Sivas'ta çam ağaçlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu

"Sivas'ın Pamukkale"si Altınkale'de buz sarkıtları oluştu

İlkokuldaki kasiyersiz "dürüstlük dolabı" kasa fazlası verdi

İlkokuldaki kasiyersiz "dürüstlük dolabı" kasa fazlası verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet