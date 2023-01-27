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Kültür

Sırp koleksiyoncu 32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi

Sırbistan'ın kuzeyindeki Sremski Karlovci şehrinde yaşayan Radivoj Dado Juhik, sürpriz yumurtalardan çıkan, 32 yıldır biriktirdiği yaklaşık 15 bin oyuncağı evinde sergiliyor.

Aleksandar Savanovic, Lejla Biogradlija   | 27.01.2023
Sırp koleksiyoncu 32 yılda 15 bin sürpriz yumurta oyuncağı biriktirdi Fotoğraf: Aleksandar Jovanović/AA

Belgrad

​​​​​​​Juhik, daha çocukken hayranı olduğu dünyaca ünlü çizgi film karakteri "Asteriks" karakterinin sürpriz yumurtadan çıkan oyuncaklarını biriktirmekle başladığı ve bugün on binlerce oyuncağa ulaşan tutkusunu AA muhabiriyle paylaştı.

Her şeyin 1991'de sürpriz yumurtadan çıkan "Asteriks" serisiyle başladığını söyleyen Juhik, "Çocukken hepimizin sevdiği çizgi film karakterleri vardı. Benimki Asteriks'ti. Çizgi romanlardan sonra sürpriz yumurtalarda Asteriks ve arkadaşları serisi başladı. Ben de hemen biriktirmeye koyuldum." dedi.

Juhik, o dönem sürpriz yumurtadan çıkan oyuncakların maket gibi yapıldığını anlatarak "Parçaları plastikten kopartıp birleştiriyorduk. Tüm seriyi tamamladığımda çok mutlu olmuştum. Biriktirmeye devam etmek istedim." diye konuştu.

Sürpriz yumurtadan çıkan uçak, araba ve daha birçok oyuncağı evindeki vitrinli dolaba yerleştirdiğini belirten Juhik, zamanla oyuncakları vitrinlerden indirip 30'dan fazla cam kutuda saklamaya başladığını ifade etti.

Seksenli yıllara ait oyuncaklar da var

Juhik, evindeki müzesinde 32 yılda topladığı "en güzel" oyuncakları sergilediğine işaret ederek "Daha var ama onlar kutularda. Yeni vitrinler yapmam lazım." dedi.

Müzesinde Japonya, Çin, Meksika ve birçok Avrupa ülkesinden de oyuncakların olduğunu aktaran Juhik, "Oyuncakların çoğu İtalya ve Almanya için yapılıyor. Avrupa'da bu tarz koleksiyon oyuncaklarını satan yerler var. Dolayısıyla ben de takaslar ve alımlar yaptım. Böylece yeni ve farklı oyuncaklara da ulaştım." diye konuştu.

Juhik, sürpriz yumurtayı çikolatasından çok oyuncağı için alanlardan olduğunu söyleyerek "Asteriks ilk olarak 1975 veya 1976 yıllarında piyasaya sürülmüş. O seriden sadece 2 oyuncak var. Onlara ulaşmak çok zor. Seksenli yılların başından sadece birkaç oyuncak var." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını döneminde de oyuncak biriktirmeye devam ettiğini vurgulayan Juhik, koleksiyona dönüşen tutkusu için çevrim içi düzenlenen takas programlarını takip ettiğini anlattı.

Sırp koleksiyoncu Juhik, "Asteriks" serisinin ilkini tamamlamayı arzu ettiğini yineledi.

Juhik'in oyuncak müzesinde ziyaretçileri, birçok çizgi film karakterinden metal oyuncaklara, yeni yıl özel serilerinden farklı yapıdaki küçük yapbozlara kadar oldukça geniş bir sürpriz yumurta koleksiyonu bekliyor.

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