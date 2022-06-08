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Kültür

Seyahat dergisi Global Traveler'dan İstanbul Havalimanı'na iki ödül

İstanbul Havalimanı, ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından "En İyi Aktarma Havalimanı" ve "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödüllerine layık görüldü.

Gökhan Yılmaz   | 08.06.2022
Seyahat dergisi Global Traveler'dan İstanbul Havalimanı'na iki ödül

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Global Traveler, bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirdiği "2022 Leisure Lifestyle Awards"ta İstanbul Havalimanı'nı "En İyi Aktarma Havalimanı", bu sene 5'inci kez düzenlediği "2022 Wherever Awards"ta ise "En İyi Aile Dostu Uluslararası Havalimanı" ödüllerine layık gördü.

Global Traveler'ın her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği anket kapsamında okuyucular deneyimleri çerçevesinde seyahatle ilgili hizmetleri, destinasyonları, otelleri, havayollarını ve gemi seyahatlerini oylarken, sonuçlar da dünyanın en iyilerini belirledi.

İstanbul Havalimanı'nı "En İyi Aktarma Havalimanı" alanında dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Miami Uluslararası Havalimanı ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösterilen Singapur Changi Havalimanı takip etti.

New York'ta düzenlenen törende her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül teslim aldı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Şengül, İGA İstanbul Havalimanı olarak yolculara "sihirli bir yolculuk" vaadiyle yola çıktıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşaat aşamasından itibaren tüm planlarımız İGA İstanbul Havalimanı'nı herkes için erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, teknolojiyle donanmış, sürdürülebilirliğe katkı sunacak hale getirmek içindi. Ve bugün geldiğimiz noktada dünyada saygın bir dergi tarafından 'Aile Dostu Havalimanı' olarak takdir kazanıyor olmak bizlere gurur veriyor ve bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. 'En İyi Aktarma Havalimanı' ödülü ise bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan konumumuzu daha da güçlendiriyor. Bu iki değerli ödül için Global Traveler okuyucularına teşekkür ediyorum. 2019’da henüz ilk yıllarımızda Global Traveler okuyucuları Leisure Lifestyle ödüllerinin 'Üstün Yenilik' kategorisinde bizi 'Özel Başarı Ödülü'ne layık görmüştü. O günkü beğeni ve güvenlerinin bugün artarak karşılık buluyor olmasından mutluluk duyuyoruz."

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