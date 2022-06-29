Dolar
16.65
Euro
17.38
Altın
1,817.88
ETH/USDT
1,109.00
BTC/USDT
20,230.00
BIST 100
2,401.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda oylanıyor.
logo
Kültür, Rusya-Ukrayna Savaşı

Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi

Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için Antalya'da konser verdi.

Mustafa Çiftçi   | 29.06.2022
Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi

Antalya

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde Antalya Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konser öncesi Ukraynalı çocuklar dans gösterisi yaptı.

Gösterinin ardından sahneye çıkan 2016 yılında Eurovision Şarkı Yarışması birincisi, Atlantik Konseyi'nin 2022 yılı Üstün Sanatsal Liderlik ödülü sahibi Jamala, sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi.

Jamala'yı dinleyenler kimi zaman hüzünlenerek gözyaşı dökerken kimi zaman da sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Konsere, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Savaşsız Çocukluk Projesi Kurucusu Ruslan Shostak ve SGDD-ASAM Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak'ın yanı sıra çok sayıda Ukraynalı ve Türk izleyici katıldı.

Konserle Antalya'da farklı otellerde kalan 1500'e yakın Ukraynalı çocuğa hem moral hem dayanışma ortamı oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kütahya'da yerin 140 metre altında maden kazası tatbikatı yapıldı
China Southern Airlines, İstanbul uçuşlarına yeniden başladı
İçişleri Bakanı Soylu: Sel afetinde 2 vatandaşımız kayıp
Emeklilere aylık asgari 3 bin 500 lira ödenmesine ilişkin önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Benzer haberler

Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi

Sanatçı Jamala, Ukraynalı savaş mağduru çocuklar için konser verdi

Antalya salgın sonrası en hareketli bayramı yaşayacak

Dünya melek yatırımcıları 25-26 Ekim'de Antalya'da buluşacak

Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı

Antalya Havalimanı'nda uçuş rekoru kırıldı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Antalya'da 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı