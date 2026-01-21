Dolar
Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery ve futbolcu Emiliano Buendia, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Chobani Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür

Sanatçı Haldun Dormen vefat etti

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti.

Aişe Hümeyra Akgün  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Sanatçı Haldun Dormen vefat etti

İstanbul

Dormen'in vefatını oğlu Ömer Dormen, sosyal medya hesabından "Sevgili babam Haldun Dormen'i ebediyete uğurlamanın tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Onu tanıyan, seven ve hayatına dokunduğu herkese başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleriyle duyurdu.

Sanatçı, kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Devlet sanatçısı Haldun Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru ünvanıyla ödüllendirildi, birçok önemli festivalde onur ödülüne değer görüldü.


