Spor

Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Türkiye Ragbi Federasyonu, milli sporcu Sevdenur Gülçiçek'in vefat ettiğini duyurdu.

Halil İbrahim Avşar  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Milli sporcu Sevdenur Gülçiçek hayatını kaybetti

Ankara

Federasyonun, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımında, "Milli sporcumuz Sevdenur Gülçiçek'in, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düşerek hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizi temsil eden kıymetli sporcumuzun azmi, mücadelesi ve karakteri her zaman hatırlanacaktır. Sevdenur'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Softbol sporcusu Sevdenur Gülçiçek'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı Acıklı köyünde defnedileceği belirtildi.

