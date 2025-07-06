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Kültür

Samsun'un 18 kilometre kumsala sahip ilçesi Alaçam turizmde cazibe merkezi olmayı hedefliyor

Samsun'un yeşille mavinin iç içe olduğu 18 kilometre uzunluğunda kumsala sahip ilçesi Alaçam, turizmden pay almak istiyor.

Samet Atasoy, Veysel Altun  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
Samsun'un 18 kilometre kumsala sahip ilçesi Alaçam turizmde cazibe merkezi olmayı hedefliyor Fotoğraf: Erkut Kargın/AA

Samsun

Samsun ve Sinop'a 80 kilometre uzaklıktaki Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan sahili, mavi ile yeşilin birleştiği coğrafyası ile keşfedilmeyi bekleyen önemli bir turizm alanı.

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Alaçam Belediyesi, Geyikkoşan'ı hem yerel halk hem de şehir dışından gelen ziyaretçiler için cazip bir turizm merkezi haline getirmeyi hedefliyor ve bu konuda özel girişimciler ve kamudan destek bekliyor.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, 18 kilometre uzunluğundaki sahillerinin kumsaldan oluştuğunu söyledi.

Sahilde sosyal tesislerin olduğunu ve bu tesisleri çoğaltmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özdemir, "Sahilde Geyikkoşan Öğretmenevimiz var, bitişiğinde öğretmenevinin restoranı var. Bir arkasında belediyemize ait iş yerlerimiz mevcut. Alaçam Belediyesine ait konaklarımız mevcut, burada vatandaşlar ailelerle gelip kalabilmekte. Geyikkoşan sahili laf olsun diye değil gerçekten mavi ile yeşilin birleştiği bir mevki. Denizin hemen bitişiğinde çam ağaçlarının olduğu bir mesire alanımız bulunuyor. Yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir mesafede Kızlan Yaylası'na ulaşabiliyorsunuz. Geyikkoşan coğrafyasında, denizle yeşilin iç içe olduğu, kendinizi Antalya'daki gibi kumsalda buluyorsunuz." dedi.


Fotoğraf: Veysel Altun/AA

"Mavi bayrak projemiz var"

Büyükşehir Belediyesinin de desteğiyle sahil temizliklerini yaptıklarını aktaran Özdemir, "Bütün hemşehrilerimizi bu bölgeye bekliyoruz. Gerek yeşiliyle gerek kumuyla gerekse deniziyle keşfedilmeye müsait bir bölgemiz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha güvenli bir şekilde insanların denize girebilmesi için burada projelerimiz devam edecek. Mavi bayrak projemiz var." ifadelerini kullandı.

Konaklama ihtiyacını karşılamak için de çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Bölgede insanların daha rahat konaklama yapabilecekleri, belediye ve özel iştikakçıların da girişimleriyle bir otel inşaat alanı yaratmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen dönemlerde Geyikkoşan bölgesinde insanların rahat bir şekilde konaklayabilecekleri ve belediyenin kontrolünde olan bir tesisi de bölgemize kazandırmaya hedefliyoruz." diye konuştu.

"Deniz turizmi burada ciddi anlamda keşfedilmeye müsait"

Alaçam'da turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçemiz daha önce keşfedilmemiş ama potansiyeli yüksek deniz turizmini her an patlatabilecek durumda olan bir ilçe. Deniz turizmi burada ciddi anlamda keşfedilmeye müsait. Denizden çıktıktan sonra çam ağaçlarının altında mangalını yakıp keyfine bakabilir vatandaşlarımız. Deniz ve çam ağacının birleşmesi anlamında tek plajımız. Bunun emsali kıyı boyunca hiçbir yerde yoktur. Bu yüzden keşfedilmeye çok müsait. Cankurtaranlarımız da yine burada görevine başladılar. 18 kilometrenin belli bir kısmında da insanlarımız denize girilebilir. Cankurtaran kulelerimiz mevcut. Hem deniz hem kum hem yeşil hem de 48 bin metrekarelik mesire alanımız var."

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